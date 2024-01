Le Bloc critique le plan de transition des pêches d’Ottawa

Le Bloc québécois estime que le plan de transition des pêches présenté par la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, arrive trop tard et contient des mesures insuffisantes.

La formation politique croit que les quotas de sébaste, qui atteindront au moins 25 000 tonnes dès 2024 avec la reprise de la pêche commerciale dans le golfe du Saint-Laurent, ne permettront pas à plusieurs pêcheurs de traverser cette crise. Les crevettiers de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent et les communautés autochtones ont respectivement un taux de 10 % du quota qui leur est réservé.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Desbiens est la porte-parole du Bloc québécois en matière de pêches. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Là, on parle de minces quotas de sébaste en disant qu’il y aura peut-être un réajustement. Alors comment voulez-vous que les pêcheurs aient un minimum de prévisibilité avec des prises aussi minces?

L'avenir des pêches pourrait ainsi alimenter les débats entre le Bloc québécois et le gouvernement Trudeau lors de cette rentrée parlementaire à Ottawa.

Un fonds d'urgence et un programme de rachat de permis pour les crevettiers seront demandés par le parti souverainiste.

Je n'ai pas eu la chance de questionner la ministre sur ce sujet précis lundi, mais je compte bien le faire au cours des prochaines semaines , assure la députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud. Je pense que c'est urgent pour notre coin de pays et pour les pêcheurs de l’est du Québec , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Diane Lebouthillier, ministre des Pêches et des Océans. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, précisait vendredi dernier qu'il s'agit d'une première phase et que ce quota provisoire de sébaste a été établi à la suite de consultations menées auprès de l'industrie et des scientifiques.

Ce chiffre est non seulement conforme aux recommandations scientifiques préliminaires du MPO , mais constitue également la quantité maximale que l'industrie nous dit pouvoir transformer à ce stade-ci.

Selon le Bloc québécois, ce plan ne propose rien de structurant pour les crevettiers du Québec et de l'Atlantique. Ils se partageront 3060 tonnes de quotas de crevette, ce qui représente à peine la production annuelle d'une seule usine. Ces captures autorisées sont peu plus élevées que le meilleur des quatre scénarios présentés aux pêcheurs et aux industriels lors du dernier comité consultatif sur la crevette qui s’est tenu à la fin octobre à Québec.

Ouvrir en mode plein écran La pêche à la crevette, troisième en importance au Québec après le homard et le crabe des neiges, se heurte aujourd’hui à une crise sans précédent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce sont des grenailles, moi les pêcheurs de crevette me disent, c'est un demi-voyage par bateau et même pas pour tous les bateaux. Cette annonce de la ministre Lebouthillier, c'est simplement pour ne pas fermer, pour ne pas imposer de moratoire , conclut la députée bloquiste Caroline Desbiens.

Comme les associations de pêcheurs, le Bloc québécois dit craindre l'arrivée de bateaux-usines dans le golfe du Saint-Laurent avec cette reprise de la pêche commerciale au sébaste, alors que près de 60 % du quota pour le poisson rouge ira aux navires de plus de 100 pieds.