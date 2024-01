Après cinq mois, l’eau courante à nouveau potable à Normétal

Après cinq mois ou presque sans eau potable, les citoyens de Normétal, en Abitibi-Ouest, peuvent à nouveau boire l’eau du robinet sans la faire bouillir.

Un avis d’ébullition était en place depuis le 1er septembre dernier en raison de la présence d’entérocoques dans l’eau du puits principal.

La directrice générale de la Municipalité, Lyne Blanchet, indique que c’est le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue qui a donné son aval à la levée de l’avis d’ébullition, le 19 janvier.

Ils ont accepté de lever l’avis d’ébullition, mais on doit encore faire un retour à la conformité, ce qui veut dire que les résultats des différentes analyses soient tous à zéro , précise-t-elle.

Cet automne, on avait des entérocoques, et depuis un certain temps, on en avait plus, mais il faut quand même travailler pour un retour à la conformité. Le ministère a accepté, considérant qu’on avait à peine deux ou trois [colonies] atypiques et un coliforme de lever l’avis d’ébullition.