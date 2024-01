L’Almatois André Bolduc nommé entraîneur chez les Stampeders de Calgary

L’entraîneur de football André Bolduc poursuivra sa carrière dans l’organisation des Stampeders de Calgary.

Originaire d’Alma, Bolduc a été nommé entraîneur des porteurs de ballon de l’équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) en vue de la prochaine saison.

Bolduc a travaillé pendant neuf saisons avec les Alouettes de Montréal et une avec les Roughriders de la Saskatchewan. Ces derniers ont procédé à un ménage du personnel d’entraîneurs à l’issue de la dernière campagne et l’instructeur québécois avait été touché par ce remaniement.

En plus de sa carrière d’entraîneur au niveau professionnel, le Québécois a dirigé l’équipe du Collège Montmorency et le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Il a aussi été coordonnateur à l’attaque à l’Université de Montréal.