Le gouvernement fédéral n’a pas l’intention d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) aux personnes atteintes de maladie mentale avant la prochaine élection, ont révélé des sources à Radio-Canada.

L'équipe libérale décide donc de suspendre ce débat délicat et de le reporter après le scrutin fédéral à venir.

À Ottawa, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déclaré que le Canada n'était pas prêt à permettre l'accès aux personnes atteintes de maladie mentale.

Il a dit que le gouvernement libéral convient qu'il faut plus de temps et qu'il est d'accord avec la conclusion d'un rapport d'un comité parlementaire publié plus tôt dans la journée.

Ledit document du comité parlementaire, composé de 15 députés et sénateurs issus de plusieurs partis, indique que les problèmes fondamentaux entourant l'expansion n'ont pas été résolus.

Le comité parlementaire a été formé en 2021 après que le Parlement eut adopté un projet de loi qui élargissait l’aide médicale à mourir pour inclure les personnes atteintes de maladie mentale.

Les élus ont émis des réserves, estimant qu'il serait imprudent et dangereux pour le gouvernement libéral d'autoriser le changement prévu en mars.

Le gouvernement Trudeau doit passer par une loi pour modifier le calendrier, et les libéraux ont déjà légiféré sur un délai d'un an l'année dernière, affirmant à ce moment que les prestataires de soins médicaux et les provinces avaient besoin de plus de temps pour se préparer.

Le sujet a fait l’objet de nombreuses critiques, dont l’existence de moyens clairs permettant de déterminer si une personne souffrant d'un trouble mental peut aller mieux. Des craintes ont également été exprimées quant à la manière dont les évaluateurs pourraient prendre en compte des circonstances telles que la pauvreté.

Les partisans de l'expansion de l’ AMM estiment pour leur part qu'exclure du programme les personnes atteintes de maladie mentale équivaut à de la discrimination.

Des appuis

Cette décision devrait valoir au gouvernement libéral l'appui des conservateurs et du NPD .

Au Parlement, le chef conservateur Pierre Poilievre s'était déjà engagé à annuler le changement s'il formait le prochain gouvernement. Son parti ne veut pas moins qu’une suspension indéterminée.

Ouvrir en mode plein écran Le leader conservateur Pierre Poilievre Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les néo-démocrates fédéraux disaient également qu'ils s'opposaient à l'expansion jusqu'à ce que de meilleurs soutiens soient en place pour aider les personnes aux prises avec une maladie mentale.

Plus tôt lundi, des avocats canadiens ont annoncé souhaiter que leur organisation nationale de défense retire son appui à cette mise à jour des règles régissant l'aide médicale à mourir.

L'Association du Barreau canadien a soutenu que l'exclusion de ces patients pourrait violer leurs droits, mais ses membres devraient débattre la semaine prochaine d'une résolution qui inverserait cette position.

La résolution demande à l'association non seulement de retirer ses déclarations antérieures, mais également d'exhorter les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à attendre des moyens fiables pour déterminer si les troubles psychiatriques sont irrémédiables.

La résolution recommande également de donner la priorité aux soutiens en matière de santé mentale entre-temps.

Avec les informations de La Presse canadienne