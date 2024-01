Un Manitobain arrêté en lien avec un homicide survenu en 2007

Un homme originaire de Winnipeg a été arrêté en Colombie-Britannique en lien avec le meurtre de Crystal Saunders, assassinée en 2007, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lundi.

Avertissement : cet article comporte des détails qui pourraient choquer certaines personnes.

Kevin Queau, âgé de 42 ans, est accusé du meurtre au second degré de la femme métisse qui avait 24 ans aux moments des faits.

L'agent responsable de la Section des crimes majeurs de la GRC du Manitoba, Rob Lasson, indique qu'il s’agit d’une percée au sein d’une enquête en attente de résolution depuis 17 ans.

Cela fait très longtemps que les proches de Crystal et sa communauté sont sans réponse. Même si beaucoup de temps s'est écoulé, je suis heureux que nous puissions maintenant fournir des réponses , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse lundi.

Je dois souligner qu'il s'agissait d'une enquête complexe et à très long terme , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Rob Lasson, agent responsable de la Section des crimes majeurs de la GRC du Manitoba, lors de la conférence de presse de la GRC, lundi. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Selon la police, Crystal Saunders avait été aperçue en vie pour la dernière fois le 18 avril 2007 à Winnipeg. Son corps a été retrouvé le lendemain dans un fossé à proximité de Saint-Ambroise, au nord-ouest de Winnipeg.

De l’ ADN a pu être prélevé sur le corps, mais le profil génétique était à ce moment insuffisant pour être ajouté à la Banque nationale de données génétiques.

La technologie en 2007 n’était pas assez avancée pour entrer l' ADN qu’on avait dans l'ordinateur et la Banque nationale de données génétiques , explique l’agent des opérations de la Section des crimes majeurs de la GRC du Manitoba, Tim Arseneault.

Ouvrir en mode plein écran Le corps de Crystal Saunders a été retrouvé dans un fossé à proximité de Saint-Ambroise, le 19 avril 2007. Photo : X : GRC Manitoba

En 2012, l’enquête a été prise en charge par l'équipe Project Devote, formée d’agents de la GRC , d’analystes médicolégaux civils et de policiers de Winnipeg. En 2014, l’ ADN récolté a pu être ajouté à la Banque nationale de données génétiques.

La découverte d’une correspondance génétique a alors permis d’identifier Kevin Queau, précédemment condamné pour d’autres méfaits, comme l'explique Rob Lasson.

L’accusé demeure en détention et sera déféré à Winnipeg dans les prochains jours, précise la GRC .

Ouvrir en mode plein écran Kevin Queau a été arrêté par la GRC en Colombie-Britannique, samedi dernier. Photo : X : GRC Manitoba

Pour l’instant, la police précise que rien n’indique si Kevin Queau pourrait être impliqué dans d’autres homicides, mais les autorités étudieront les liens possibles avec d’autres enquêtes non résolues.

Étant donné ses antécédents, nous ne pouvons exclure cette possibilité , affirme Rob Lasson.

De plus, comme l’accusé résidait en Colombie-Britannique et travaillait dans d’autres provinces, la GRC du Manitoba demeurera en contact avec les autres divisions et les services policiers à travers le Canada.

La GRC demande à toute personne ayant des informations de contacter sa ligne anti-crime, au 1 888 673-3316.