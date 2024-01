La Fonderie Horne n’ira pas en appel et accepte de dévoiler ses intrants

La Fonderie Horne a finalement baissé pavillon et ne portera pas en appel le jugement de la Cour du Québec qui la contraint à dévoiler la teneur de ce qui entre à l'usine de Rouyn-Noranda pour y être traité. Les documents dont Radio-Canada a obtenu copie révèlent que l’arsenic provient majoritairement de quelques fournisseurs.

Ça fait plus de trois ans que les démarches légales sont en cours pour quelque chose qui n’aurait jamais dû aller en cour , mentionne le citoyen Marc Nantel, qui est aussi porte-parole du Regroupement vigilance mines de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT).

M. Nantel demandait à la fonderie d’obtenir la liste de ses fournisseurs en 2019 et 2021. Il avait déjà obtenu ces documents pour les années antérieures, mais cette fois, l’entreprise appartenant à Glencore s’y opposait, invoquant le secret industriel.

Les démarches que j’ai faites, c'est pour permettre aux citoyens qui vivent dans cet environnement de connaître ce qui se passe , explique celui qui a maintenant l’intention de demander les documents chaque année.

Comme citoyen, chaque année, on peut suivre ce qui rentre dans l’usine et ce qui sort. À ce moment-là, on n'est pas victimes, on est des gens proactifs.

M. Nantel estime qu’étant donné que les fonderies seront fort utilisées pour recycler différents matériaux dans les prochaines années, il sera intéressant de pouvoir maintenant surveiller ce qui entre dans l’entreprise afin d'y être traité.

Des appareils électroniques, des téléphones, des batteries... tous ces produits sont hautement contaminés. Le fait d’avoir une vigie citoyenne pour mettre de la pression, c’est essentiel , soutient Marc Nantel, qui a l’impression que la fonderie cherche à cacher les données à sa disposition.

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole du Regroupement Vigilances Mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Des intrants au contenu variable Dans le document de deux pages, les clients ne sont pas identifiés. On y retrouve le nombre de tonnes envoyées à la Fonderie Horne par chaque client et le pourcentage de six éléments qu’on y retrouve, soit l’arsenic, le plomb, le cadmium, l’antimoine, le mercure et le bismuth. On constate que tant en 2019 qu'en 2021, la majorité des concentrés reçus par la fonderie contiennent peu de ces métaux toxiques. En 2019, huit des 45 clients avaient expédié des matériaux contenant plus de 1 % d’arsenic, alors que ce chiffre passe à six clients sur 46 en 2021. La majorité de l’arsenic entrant à la Fonderie Horne provient d’ailleurs de ces quelques clients. Le fournisseur ayant envoyé les matériaux les plus contaminés a fait parvenir 1272 tonnes en 2021, à un pourcentage de 20 % d’arsenic et à 12 % de plomb. En 2019, un client a fait parvenir 6119 tonnes qui contenaient en moyenne 11 % d’arsenic.

« Un processus à haute valeur ajoutée », dit la fonderie

Différents groupes citoyens ont réclamé, dans les derniers mois, que la Fonderie Horne ne puisse plus traiter des matériaux aussi contaminés, mais l’entreprise réitère que le problème n’est pas là.

La direction de la fonderie nous a fait savoir qu’elle n'accordait pas d’entrevues sur le sujet, mais la surintendante communications et relations avec la communauté, Cindy Caouette, nous a fait parvenir une réponse par courriel.

Il ne faut pas croire que les activités de la Fonderie Horne se limitent à chauffer des concentrés de cuivre et à verser du métal en fusion dans des moules.

Nos métallurgistes ont développé, au fil des ans, un processus à haute valeur ajoutée qui nous permet de mélanger une variété de concentrés dans les fours, d'incorporer des matériaux recyclés et d'extraire, en plus du cuivre, une gamme de métaux critiques et précieux qui sont très demandés par les industries émergentes , assure Mme Caouette.

Celle-ci affirme aussi que les intrants sont mélangés et alimentés au réacteur Noranda et qu’en aucun temps, on y retrouve une concentration supérieure à 0.5 % en arsenic .

Cindy Caouette précise que les informations concernant les intrants sont très sensibles en raison de la compétitivité du marché mondial du cuivre, mais que la Fonderie Horne se conforme à la décision de la Cour.