Les fonctionnaires du Manitoba ratifient leur nouvelle convention collective

Les fonctionnaires syndiqués du Manitoba ont ratifié un nouveau contrat de travail de quatre ans avec le gouvernement provincial lundi.

Selon un communiqué du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), la nouvelle entente (rétroactive au mois de mars 2023) comprend une augmentation de salaire de 14 % pour la durée du contrat, soit 2,5 % en 2023, 2,75 % en 2024, et 3 % pour 2025 et en 2026.

Elle prévoit également une prime unique à la signature de 1800 $ pour les employés à temps plein, et de 900 $, pour les employés à temps partiel.

De plus, un nouveau fonds équivalant à environ 1,4 % de la masse salariale des fonctionnaires a été créé pour accorder des augmentations salariales supplémentaires et tenter de faciliter le recrutement et la rétention de personnel dans les secteurs où la dotation est difficile, selon le MGEU .

Le chemin a été long pour en arriver là , affirme le président du syndicat, Kyle Ross, par voie de communiqué.

Grâce au soutien de nos membres, notre comité de négociation a réussi à conclure une entente qui aidera tous les membres à rattraper le retard et à suivre le rythme de la hausse du coût de la vie , se réjouit-il.

Le syndicat a conclu un accord de principe avec la province au début du mois de janvier, et les employés de la fonction publique ont accepté l'accord lors d'un vote électronique, la semaine dernière.

En octobre, les membres de la fonction publique du Manitoba avaient donné un mandat de grève à leur syndicat, qui n'a pas été mis à exécution.

Le Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba représente environ 11 500 membres de la fonction publique, qui comprend notamment des agents correctionnels, des shérifs, des agents de conservation, des greffiers, des travailleurs sociaux et des enquêteurs de la santé publique.