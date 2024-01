La commissaire à l’éthique et à la déontologie du Québec, Ariane Mignolet, ouvre une enquête sur un deuxième député de la Coalition avenir Québec (CAQ), Louis-Charles Thouin, en matière de financement politique.

C’est le député solidaire Vincent Marissal qui a demandé l’ouverture de cette enquête pour de possibles manquements au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Les faits qui sont reprochés à M. Thouin portent sur un message envoyé par le député caquiste aux mairesses et maires de la MRC de Montcalm les invitant à participer à une activité de financement de la Coalition avenir Québec en échange d’une rencontre avec une ministre .

Vincent Marissal relaie également certains passages de l’invitation publiée par un média. M. Thouin écrit entre autres : Chaque député doit, chaque année, amasser des fonds en vue des prochaines élections; toutefois, cette année, j’ai décidé de vous proposer une nouvelle formule.

Mardi dernier, La Presse canadienne indiquait que le député caquiste invitait les maires de sa circonscription à un cocktail où, en échange d'une contribution à la caisse électorale de 100 $, ils pourraient rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le 8 février à Saint-Jacques.

Le député solidaire se questionne sur la posture de redevabilité évidente plaçant [M. Thouin] dans une situation où son intérêt personnel pourrait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge .

Pour Vincent Marissal, l'élu de la CAQ à l’Assemblée nationale a agi de façon à favoriser les intérêts de ces maires d’une manière abusive .

Le 17 janvier, Radio-Canada faisait état d’activités de financement de la CAQ qui soulèvent un questionnement éthique, constatant que certains élus et membres du personnel politique laissent parfois miroiter que les donateurs pourraient bénéficier d’un avantage en échange de leur don à la formation politique.

Quelques jours plus tard, la commissaire à l’éthique et à la déontologie a annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et député caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque.

Les partis d’opposition en ont profité pour réclamer des enquêtes à la commissaire à l’éthique et à la déontologie ainsi qu'à Lobbyisme Québec.