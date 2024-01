Les consultations au sujet de l'instauration de la présomption de consentement au don d'organes débutent mardi à l’Assemblée nationale. Si les parlementaires se réjouissent de l’avancement du dossier, le témoignage du Collège des médecins du Québec risque d’avoir l’effet d’une douche froide.

Le consentement présumé semble une solution évidente pour sauver plus de vies. Chaque donneur potentiel accepte d’avance que ses organes ou ses tissus soient transplantés en cas de décès.

Bien qu’il ne soit pas en désaccord avec ce principe, le Collège des médecins soulève des bémols dans un mémoire transmis aux parlementaires.

Selon l'ordre professionnel, l’adoption du projet de loi ne garantit pas une augmentation du nombre de dons. Il faudrait d’abord, dit le Collège, mettre en place des mesures organisationnelles pour améliorer le système de don d’organes et de tissus au Québec. En 2022, l’émission Enquête avait rapporté des ratés à ce sujet.

Par exemple, explique le Collège, l’organisation actuelle du réseau de la santé rend incertaine la disponibilité des salles d’opération au moment du prélèvement ou de la transplantation .

Il arrive en effet que le défunt doive être maintenu en vie artificiellement durant plusieurs jours en attendant le prélèvement. Pendant ce temps, comme il occupe un lit aux soins intensifs, certains médecins disent qu’il peut priver un autre patient d’une place. On relate des conflits ouverts entre soignants , peut-on lire dans le mémoire.

Le Collège des médecins soutient que cette situation entraîne une compétition entre les médecins pour des lits à l’unité des soins intensifs, aux blocs opératoires et aux ressources cliniques.

Avant d’adopter la présomption de consentement au don d’organes, il demande à Québec de mettre en place des lignes directrices pour élaborer un protocole de priorisation des cas de donneurs, ainsi que de tous les autres cas urgents .

Dans les faits, des médecins doivent argumenter pour déterminer si un patient décédé, dont les organes sont destinés à sauver une vie ou à améliorer l’existence de quelqu’un, doit avoir préséance pour un lit aux soins intensifs ou un accès au bloc opératoire sur un patient victime d’un grave accident de la route dont la vie est en péril. Il semble que, la plupart du temps, la victime de trauma l’emporte.

La phase durant laquelle la personne décédée est maintenue en vie artificiellement peut durer plusieurs jours. Puisque le public est peu informé des procédures de don d’organes, des proches endeuillés décident parfois de ne plus autoriser le prélèvement afin de ne pas retarder les obsèques.

Non seulement le Collège des médecins suggère d’optimiser la mécanique de prélèvement pour réduire le délai, mais il réclame la mise en place d'équipes financées et consacrées aux dons dans les établissements de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour identifier les donneurs potentiels.

Création d’un régime unique

Bien qu’il existe déjà trois méthodes pour consentir au don d’organes après son décès, la procédure n’est pas simple.

L’inscription au registre de la RAMQ nécessite de nombreuses étapes, dont la création d’un compte ClicSÉQUR et l’envoi postal d’un formulaire.

Le Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec n’est accessible qu'aux personnes qui font affaire avec des notaires.

Enfin, la signature de l’autocollant au dos de la carte d’assurance maladie ne règle pas tout, puisqu’elle ne sera peut-être pas accessible au moment du décès.

Qui plus est, la multiplication des registres complique les choses pour le personnel soignant, déjà en présence de la grande influence exercée par les proches qui peuvent faire abstraction de l’existence d’un consentement clair , explique le Collège des médecins dans son mémoire.

En effet, malgré le consentement présumé d’un défunt, les proches peuvent exercer un veto. C’est pourquoi l’ordre professionnel plaide pour la mise en place d’un registre unique de consentement ou de refus. Il est d’avis que cette étape est nécessaire et préalable à l’adoption du projet de loi.

Le Collège croit aussi qu’il faut d'abord analyser les résultats de la Nouvelle-Écosse, devenue la première juridiction en Amérique du Nord à instaurer, en janvier 2021, un régime fondé sur le consentement présumé. Il donne les exemples du Chili et du Brésil, ce dernier pays ayant connu des difficultés en la matière.