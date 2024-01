Un tribunal invalide la décision d’accorder 150 000 $ à une mère de famille autochtone

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé une décision du Tribunal provincial des droits de la personne qui avait accordé 150 000 $ à une mère de famille qui affirmait avoir été victime de discrimination d'une agence de garde d'enfants autochtones à Vancouver, la plus ancienne de ce type au Canada.

Dans la décision initiale, la membre du Tribunal Devyn Cousineau avait estimé que la Société de services aux enfants et à la famille des Autochtones à Vancouver ( VACFSS ) basait son interprétation du droit de la femme de conserver la garde de ses quatre enfants sur des stéréotypes [d'une] mère autochtone souffrant de problèmes de santé mentale .

Elle avait également déclaré que la loi régissant la protection de l'enfance en Colombie-Britannique était enracinée dans une approche eurocentrique de la protection de l'enfance.

Toutefois, dans une révision judiciaire de l'affaire publiée au début de la semaine, le juge de la Cour suprême provinciale Geoffrey Gomery a critiqué l'approche de la juge Cousineau dans ce dossier.

Il a ordonné au Tribunal des droits de la personne de nommer un autre membre qui pourra réexaminer les allégations de la mère de famille et les raisons qui ont mené les travailleurs sociaux à lui refuser l'accès à ses enfants.

La tâche de la commissaire n'était pas de décider de ce qui s'était passé, ni de savoir quel version des événements était fiable, ni de déterminer si les enfants risquaient effectivement de subir un préjudice lorsqu'ils restaient avec [la femme connue sous le nom de] RR , a écrit le juge Gomery.

La loi lui impose d'établir l'évaluation des risques faits par les travailleurs sociaux et de déterminer si cette évaluation est fondée sur des probabilités crédibles, continue-t-il. « Bien que cela puisse être eurocentrique, la loi exige que l'on se concentre sur le risque dans ce contexte. »

La province et la VACFSS ont toutes les deux accusé la juge Cousineau d'avoir outrepassé sa compétence en se prononçant sur des questions qui avaient déjà été tranchées par la cour provinciale.

Des soupçons persistants

Selon la décision, RR se présente comme Afro-Autochtone et a été élevé dans la région du nord-ouest du Pacifique par des parents qui étaient des survivants multigénérationnels des pensionnats pour Autochtones.

RR a perdu le droit de visite de trois de ses enfants en 2013, mais en a récupéré la garde plus tard dans l'année. En 2014, elle a donné naissance à un fils, qui est mort d'une infection virale à l'âge de 5 mois.

RR a été innocentée de toute responsabilité dans la mort de l'enfant, mais la juge Cousineau a noté que des soupçons persistants ont jeté une ombre sur ses dossiers avec les autorités de protection de l'enfance .

Une décision « décevante »

L'avocat de RR, Jonathan Blair, a déclaré que la décision du juge Geoffrey Gomery était « décevante ». Il a ajouté que ni la requête de la société ni la décision du juge Gomery ne remettait en cause la conclusion principale de la décision de la juge Cousineau, à savoir que RR avait été mal traitée.

Il est troublé par une partie de la décision du juge Gomery, selon laquelle une évaluation des risques effectuée de bonne foi par des agents de protection de l'enfance ne peut être discriminatoire, même si elle fait appel à un raisonnement stéréotypé et à des affirmations de plus en plus fortes de pouvoir et de contrôle .

L'un des intervenants dans l'affaire, le West Coast Legal Education and Action Fund, comprend les préoccupations de M. Blair.

M. Blair a déclaré qu'il pensait que RR aurait des raisons de faire appel, mais qu'aucune décision n'avait été prise.

Avec des informations de Jason Proctor