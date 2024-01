Le projet de transport structurant de la Rive-Sud passant par l'axe du boulevard Taschereau ne sera pas réalisé par CDPQ Infra. La filiale infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec a admis lundi que ce projet, à l'étude depuis plusieurs années, « nécessiterait de mobiliser des équipes qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle ».

Dans tous les cas, les paramètres de travail, tels que les plans d'aménagement des villes et le contexte économique, ont changé depuis les dernières années et les études qui avaient été réalisées nécessiteraient d'être actualisées , a ajouté dans un communiqué la directrice relations avec les médias et contenus numériques de CDPQ Infra, Michelle Lamarche.

La filiale, responsable de la réalisation du Réseau express métropolitain (REM), dit se concentrer pour l'heure sur les projets déjà en cours dans le Grand Montréal, en plus de l'analyse des besoins de la ville de Québec commandée par le gouvernement Legault.

Notre priorité est présentement d'assurer la fiabilité de l'antenne Rive-Sud du REM , une fiabilité à laquelle les usagers sont en droit de s'attendre. Nos équipes travaillent aussi activement sur les autres antennes du réseau qui entreront en tests au printemps , indique le communiqué.

Le projet de lien structurant, censé relier La Prairie à Boucherville notamment par l'axe du boulevard Taschereau, a été confié en 2020 à CDPQ Infra, qui devait mener des études pour déterminer une solution optimale.

CDPQ doit s'écarter du projet, croient les mairesses de Longueuil et de Brossard

Plus tôt, les mairesses de Longueuil et de Brossard avaient demandé au gouvernement du Québec de confier le projet de transport structurant à sa future agence de transport collectif.

Après avoir rencontré vendredi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et CDPQ Infra, les mairesses Catherine Fournier et Doreen Assaad disent avoir constaté que les priorités divergent.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dit souhaiter se mettre «rapidement en mode réalisation».

Si elles ressentent une réelle volonté de la part du gouvernement, la Caisse de dépôt et placement du Québec, elle, semble vouloir se concentrer sur la gestion des chantiers en cours et qu’elle souhaite diversifier ses investissements , a indiqué Catherine Fournier en entrevue avec Radio-Canada. La mairesse de Longueuil dit cependant ne pas être surprise, puisqu'elle savait que la Caisse était très occupée présentement .

Mme Fournier croit qu'il sera plus rapide d’aller du côté de l’entité gouvernementale qui sera spécifiquement consacrée à la réalisation de projets de transport collectif . Cette nouvelle agence que souhaite créer le gouvernement Legault hériterait d'une partie des responsabilités du ministère des Transports. Son mandat serait de gérer les projets de transport collectif.

Doreen Assaad dit qu'elle aurait souhaité être rassurée après la rencontre avec la ministre. Je m'attendais à voir le niveau d'avancement des études et à avoir une idée plus claire des options qui étaient sur la table , a expliqué la mairesse de Brossard à Radio-Canada. Je n’ai pas été très impressionnée par la discussion qu’on a eue.

La mairesse de Longueuil dit souhaiter se mettre rapidement en mode réalisation . Puisque beaucoup de travail a déjà été fait , elle suggère que le fruit des études déjà achevées serve dans les prochaines étapes de réalisation. Brossard entend aussi augmenter la cadence. Je ressens une pression de développer, surtout depuis l'arrivée du REM , a précisé Doreen Assaad.

Le tracé projeté du réseau de transport structurant de la Rive-Sud relie La Prairie à Boucherville.

Pas de structure aérienne

Rien n'est décidé quant à la forme que devrait prendre le prochain lien. Ce pourrait être un service rapide par bus (SRB) ou un tramway, mais pour la mairesse de Brossard, il n'est pas question de voir pousser une structure aérienne sur le boulevard Taschereau.

La vision du futur centre-ville de Brossard n’inclut aucunement une structure aérienne bétonnée et imposante , martèle Doreen Assaad. Cette solution couperait la ville en deux et favoriserait un transport d'origine à destination sans prévoir d'arrêts sur le territoire de Brossard.

Les mairesses espèrent que ce projet contribuera à la revitalisation du quartier du boulevard Taschereau. Les villes, en concertation avec le gouvernement, sont les mieux placées pour choisir un mode et un tracé qui répondent aux objectifs , suggère Catherine Fournier.

La mairesse de Brossard constate, elle aussi, que la ministre Guilbault a une volonté de bâtir quelque chose d'intéressant . Elle rappelle cependant que l'important, c'est que les villes fassent partie des conversations .

Avec les informations de Mathieu Prost