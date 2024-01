Réouverture de la pêche au sébaste : des gagnants et des perdants en Nouvelle-Écosse

L'annonce vendredi de la réouverture de la pêche au sébaste en Atlantique après 30 ans d'interdiction suscite l'enthousiasme de certains pêcheurs, mais moins celui de transformateurs de poissons qui craignent de ne pas en sortir gagnants.

Au cours des prochaines semaines, le Comité consultatif du sébaste, composé de groupes autochtones, d'associations de pêcheurs et des gouvernements provinciaux, se réunira pour, entre autres, suggérer au MPO et à moi-même un quota transitoire , a expliqué la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier.

Ce que je peux déjà vous dire, et je le fais vraiment dans un effort de donner le plus de prévisibilité possible au milieu, c’est que dans le cadre de la première phase, j’ai déjà l’intention de fixer ce quota à au moins 25 000 tonnes , a-t-elle précisé.

Un tiers du quota reviendrait à la Nouvelle-Écosse, un tiers au Québec et le reste serait partagé entre Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.

Ouvrir en mode plein écran Diane Lebouthillier a explique comment elle entend relancer la pêche au sébaste ainsi que le quota de crevettes nordiques qui sera disponible pour la saison 2024. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Au quai de Chéticamp, on se frotte les mains. J'ai trouvé que l'annonce, c'était de bonnes nouvelles. J'ai regardé les nombres et ce qu'on pêchait historiquement et ça fait de l'allure , affirme Chris Poirier, président-directeur général de Poirier Fish.

Attendre d’en savoir plus avant de commenter

À Digby, l'entreprise Scotia Harvest dispose d'une usine de 14 millions de dollars qui peut transformer le sébaste.

Mais vendredi, son président Alain d'Entremont indiquait à CBC qu'il attendait d'en savoir plus sur les allocations par province et par type de bateau avant de commenter.

Lundi, Alain d'Entremont a participé à une réunion du Conseil du poisson de fond de l'Atlantique pour essayer de comprendre l'annonce fédérale.

Chris Poirier, lui, sent qu'il a sa chance. Les seuls qui vont perdre, ce sont les gros bateaux de la Nouvelle-Écosse. Le restant reste pas mal tout pareil [...] Les gros perdent pour donner aux autochtones et aux crevettiers , calcule-t-il.

Il apprécie aussi qu'on ne rouvre pas la pêche au sébaste tout d'un coup.

Ouvrir en mode plein écran Chris Poirier, PDG de Poirier Fish, croit que les gros bateaux seront les perdants dans la réouverture de la pêche au sébaste. Photo : Radio-Canada

On n'a pas de place où le mettre. Il n'y a pas de marché pour le sébaste, tout de suite. Comme je dis à mes pêcheurs, c'est correct d'aller le pêcher et l'acheter, mais c'est le vendre qui est le problème , indique-t-il.

Pour l'instant, le sébaste sert surtout d'appât pour le homard.

Si on veut en vendre plus, selon Chris Poirier, il faudra conquérir le marché international.

D’après un reportage d’Adrien Blanc