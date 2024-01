La consommation d’eau à Edmonton et aux alentours est limitée aux usages « essentiels »

Une interdiction d’utilisation de l’eau est en vigueur à Edmonton et dans les régions avoisinantes pour tout ce qui concerne les usages non essentiels. L'avis fait suite à une défaillance des systèmes de pompage et de distribution.

Le fournisseur d'eau EPCOR informe la population qu'il y a un problème de pompe à eau à l’usine de traitement E.L Smith, située au sud-est du centre-ville d’Edmonton.

Cela cause une interruption de la distribution d’eau à Edmonton, mais aussi dans les secteurs suivants : Sherwood Park, Saint-Albert, Stony Plain, Spruce Grove, Leduc, Beaumont et Fort Saskatchewan.

La station de traitement de l’eau de Rossdale demeure opérationnelle, mais EPCOR soutient qu’elle ne peut pas fournir de manière adéquate l'ensemble de la zone de service avec une consommation d'eau normale .

Jusqu’à ce que les activités reprennent normalement à l'usine E.L Smith, il se peut que les résidents observent une baisse de la pression de l’eau.

Ces derniers sont invités à économiser l’eau en prenant des douches courtes et à reporter certaines tâches comme la lessive.

Les exemptions

EPCOR ajoute que les entreprises qui utilisent de l’eau en grande quantité, comme les buanderies et les lave-autos, sont priées de cesser leurs activités jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, les entreprises qui doivent utiliser de l'eau pour offrir des services essentiels aux habitants, aux animaux et aux plantes peuvent demeurer en activité.

L'eau peut être utilisée lorsqu'il s'agit de respecter les normes sanitaires. Par exemple, les hôpitaux ou les restaurateurs qui doivent rincer leurs produits sont exemptés de l’interdiction d’utiliser de l’eau.

Une mise à jour de la compagnie EPCOR sera fournie dès que les réparations seront terminées.