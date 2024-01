Une Magogoise désespère d’avoir un décodeur de Bell fonctionnel

« C'est énervant. Ça use. » Lyse Salvail est exaspérée du service de télévision offert par Bell. Celle qui habite à la résidence pour aînés Havre-des-Cantons à Magog tente sans succès depuis quatre mois d'avoir un décodeur fonctionnel pour avoir accès à plus de postes de télévision.

Dans la résidence où demeure la dame de 84 ans, une entente d'exclusivité les lie avec Bell. Un service télévisuel de base est inclus dans le prix du loyer. Toutefois, si les résidents veulent plus de services, ils doivent se procurer un décodeur à leurs frais. Ce qu'a fait Mme Salvail.

Ses déboires avec le câblodistributeur ont commencé en septembre dernier. Un technicien s'est présenté avec un décodeur et une manette. Il a fait l'installation et nous a dit que le décodeur et la manette en question étaient défectueux et qu'on allait m'en renvoyer un autre , raconte-t-elle.

Le deuxième décodeur est arrivé quelque temps plus tard. Rebelote. Pour éviter de payer les frais d’installation de près de 100 $, Lyse Salvail installe le décodeur elle-même avec l'aide de la directrice de la résidence. Malheureusement, sa télévision ne fonctionne pas mieux qu'avec le premier appareil. C'est un méli-mélo de couleurs. Ce sont de beaux dessins, mais... Les images devenaient toutes floues. Le son sautillait , dit Lyse Salvail, choquée.

Il faut se rappeler qu'ici, ce ne sont que des personnes âgées. Il faut aussi se rappeler que nous ne sommes pas des techniciens de Bell Canada. Et il faut aussi se rappeler que 94,22 $ chaque fois qu'on a un décodeur qui est défectueux, ça devient ridicule.

Un nouvel appel est fait pour avoir une fois pour de bon un appareil fonctionnel. Comble de malheur, le troisième décodeur n'a pas réglé la situation. C'est la répétition d'un problème. D'après moi, ça ne prend pas un ingénieur pour régler ça.

On mérite la paix et la jouissance de vivre notre restant de vie sans ces problèmes. C'est ridicule. Pourquoi on reçoit toujours des décodeurs défectueux?

Plainte déposée

Lyse Salvail a porté plainte à Bell. En guise d'excuse, la cliente devrait bientôt recevoir la visite d'un technicien, sans frais supplémentaires.

Publicité

Par courriel, l'entreprise indique être en communication avec les résidents pour résoudre la situation le plus rapidement possible. Sensibilisé au problème, le gestionnaire de l'immeuble offre aussi son aide à ceux qui souhaitent obtenir des services qui ne sont pas inclus dans le forfait de base de la résidence.

La résidente a l'impression d'être une cliente de second ordre pour cette entreprise. J'aimerais qu'on nous traite avec le même respect qu'un technicien de Bell Canada traite quelqu'un qui est dans sa résidence privée. Pourquoi on a des restants et des appareils défectueux? Je comprends que ça peut arriver une fois ou deux, mais ça arrive trop souvent ici , déplore-t-elle.

Bell Canada s'en fout comme l'an 40 ou on ne dépense pas assez d'argent avec eux autres? Je le sais pas , se questionne-t-elle.

En attendant que le problème se règle une bonne fois pour toutes, Lyse Salvail n'entend pas lâcher le morceau et continuera d'appeler tant et aussi longtemps que le service ne sera pas rétabli.

Il y a une semaine, j'ai appelé cinq jours de suite pour avoir accès à mes postes.

Avec les informations de Marion Bérubé