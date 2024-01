Les astres s'alignent enfin pour la réfection du Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Plus de 10 ans après le dépôt du premier projet de rénovation, la direction est sur le point d'octroyer le contrat de construction pour rénover le lieu culturel vieux de près de 100 ans.

D'abord estimés à 4,9 millions de dollars, les travaux coûteront finalement 5,9 millions de dollars. Le coût total du projet s'élève quant à lui à 7,8 millions de dollars.

Toutefois, pas question de signer le contrat sans bonification de l'aide gouvernementale, prévient le directeur du théâtre. Patrimoine Canada avait annoncé 1,9 million, il faut presque qu'ils doublent à 3,7 millions de dollars, et dans le cas du ministère [québécois] de la Culture c'est encore plus, leur participation passerait de 1,6 million à 3,7 millions de dollars environ , calcule le directeur du Vieux Théâtre de St-Fabien, Alexandre St-Pierre.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du Vieux Théâtre de St-Fabien, Alexandre St-Pierre. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

On est déjà en contact avec les deux bureaux de nos députés, Maïté [Blanchette Vézina] et Maxime [Blanchette-Joncas] , assure-t-il, ajoutant qu'il reste quelques technicalités administratives à ficeler de son côté avant de lancer le projet. Le directeur garde bon espoir de voir les travaux démarrer au printemps prochain.

Les échos qu’on a sont très bons. Nos deux députés sont très intéressés par le projet , constate M. St-Pierre, qui rappelle que ces rénovations sont fort attendues et nécessaires. C'est pas isolé du tout, l'été ça devient extrêmement chaud. Tant au niveau des normes du bâtiment que des normes de l'industrie du spectacle, ça ne répond plus du tout aux exigences.

C’est un projet qui tarde et qui ne peut plus tarder. Parce que ça urge, tant pour le bâtiment, mais aussi pour le coût.

On avait hâte de voir les résultats de l'appel d'offres , reconnaît pour sa part Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. On va continuer de travailler avec la direction du Vieux Théâtre, mais également le ministère de la Culture au sein de mon bureau de comté pour faire cheminer ce dossier, en collaboration évidemment avec le fédéral, qui est un partenaire important également dans ce projet.

Ouvrir en mode plein écran Si tout se passe comme l'espère le directeur, les travaux de rénovation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien pourraient commencer à la fin du printemps prochain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Même si ces rénovations occupent un bonne partie du temps du directeur Alexandre St-Pierre, il finalise aussi la programmation du Vieux Théâtre pour la saison 2024. Les spectacles pourraient être présentés ailleurs, si le bâtiment est en rénovation. Plusieurs lieux de diffusion sont considérés, dont le Cabaret Bains Publics, la Distillerie du St. Laurent et Spect'Art Rimouski.

De savoir qu'on ne serait pas dans le Vieux Théâtre l'été prochain, [...] ça nous permet de penser à une programmation qui va bien cadrer dans les lieux visités , commente Alexandre St-Pierre.

Avec les informations de Camille Lacroix