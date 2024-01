Accident majeur à Bécancour : trois morts et deux blessés

Trois personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident majeur entre l’avenue des Jasmins et la rue des Glaïeuls, à Bécancour.

Des autopsies et des démarches d’identification formelles seront nécessaires afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes.

L'autoroute a été réouverte à la circulation en matinée, mardi.

Selon les premières informations recueillies auprès de la Sûreté du Québec (SQ), cinq véhicules, dont trois poids lourds, ont provoqué plusieurs collisions vers 14 h 15, lundi après-midi. Une automobile et une camionnette sont les deux autres véhicules sur la scène.

Pour une raison qu'il reste à découvrir, un premier véhicule aurait dévié de sa trajectoire pour se retrouver en sens inverse. Est-ce que c'est un dépassement qui a mal tourné ou autre chose? C'est ce qu'on va tenter de déterminer par l'analyse de la scène et l'enquête , explique la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ , en entrevue à l’émission En direct.

Un incendie a éclaté après ce qui semble être une série de collisions. Un épais panache de fumée était d’ailleurs visible à plusieurs kilomètres du lieu de l’accident. L'intervention des pompiers a duré quelques heures.

La scène s'étend quand même sur plusieurs mètres , ajoute la sergente Cossette, il y a eu plusieurs impacts qui ont mené à la collision finale, où les véhicules ont pris feu .

Un premier bilan faisait état de cinq conducteurs blessés, dont trois dans un état critique. Les deux autres ont été conduits à l’hôpital pour faire soigner des blessures considérées comme mineures.

Avec une scène et un événement comme ceux-ci, l'autoroute va être fermée pour plusieurs heures , précise la sergente Cossette, des reconstitutionnistes vont venir sur place pour analyser et déterminer les causes de cet accident .

Dès qu'on a des camions lourds impliqués dans les collisions, ça complexifie le remorquage. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec trois véhicules incendiés, donc tout ça complexifie l'intervention [...] On a même fait appel à nos partenaires de Contrôle routier Québec, qui sont les experts en matière de véhicules lourds, qui travaillent avec nous dans cette enquête. Là aussi, il faut s'attendre à ce que les véhicules soient inspectés au niveau mécanique. On va essayer d'aller chercher le plus d'éléments pour expliquer l'ensemble de l'événement.

Environnement Québec appelé sur les lieux

Les trois véhicules lourds transportaient des matières sèches, selon les données recueillies par la SQ . Après les impacts, du carburant s’est déversé sur la chaussée. Il faudra compter plusieurs heures pour la vérification et le nettoyage de la scène.

Comme c’est le cas lors de collisions avec déversement de matières, la SQ a demandé l’intervention du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

On a fait appel à Environnement Québec pour analyser s'il y avait des risques et quelles étaient les mesures à prendre , détaille la sergente Cossette, mais il n'y a pas de risque pour la population, parce que ce ne sont pas des matières dangereuses qui étaient transportées par les camions .

La chaussée était dégagée au moment de l’accident.

D’après une entrevue à l’émission En direct et avec des informations de Kassandra Lebel