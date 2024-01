La chanteuse Charlotte Cardin est forcée d'annuler d'autres spectacles en Europe en raison d'une extinction de voix.

L'autrice-compositrice-interprète promène la tournée de son deuxième album, 99 Nights, depuis quelques mois, et elle devait offrir plusieurs prestations en France et en Belgique avant de revenir au Canada et au Québec.

Elle avait annulé ses spectacles à Bordeaux et à Toulouse, il y a quelques jours, et elle a annoncé lundi qu'elle ne pourrait pas non plus monter sur scène à Liège, à Caen, à Rennes et à La Roche-sur-Yon au cours de la semaine.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, l'autrice-compositrice-interprète a affirmé que son corps tard[ait] à récupérer après qu'elle eut perdu la voix au cours de la fin de semaine.

Elle s'est excusée à ses admirateurs et admiratrices, et a dit qu'elle et son équipe allaient tout faire pour reprogrammer les spectacles annulés le plus vite possible.

Le prochain spectacle de Charlotte Cardin doit avoir lieu à Ottawa le 6 février. Elle doit ensuite se produire à Laval du 8 au 11 février.

Après son passage dans quelques villes au Canada, il est prévu qu'elle retourne en Europe pendant l'été.