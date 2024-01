Fredericton verse 2 millions $ aux banques alimentaires du Nouveau-Brunswick

Face à une demande en forte croissance, les banques alimentaires et les cuisines communautaires qui servent les Néo-Brunswickois dans le besoin reçoivent une aide financière supplémentaire de la part du gouvernement provincial.

Fredericton s’est engagé à verser 2 millions $ à Food Dépôt Alimentaire de Moncton pour l’achat d’aliments frais qui seront distribués aux banques alimentaires et aux soupes populaires de la province.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch (au centre), s'est promené dans les locaux de Food Dépôt Alimentaire de Moncton avant la conférence de presse, lundi.

Cette contribution est divisée en deux versements, soit un million $ accordé avant Noël et un autre million $ qui sera payé en mars.

Il s’agit d’un engagement financier similaire à ce qu’avait donné la province en 2023.

L’argent servira à acheter des denrées comme les produits laitiers, des œufs, de la viande, du poisson, des fruits et des légumes.

Forte hausse de fréquentation

Food Dépôt Alimentaire approvisionne 65 banques alimentaires et cuisines communautaires à travers la province. En 2023, il a distribué plus de deux millions de kilogrammes de nourriture, d’une valeur de plus de 16 millions $, alors que les banques alimentaires du Nouveau-Brunswick ont enregistré une augmentation de 35 % du taux de fréquentation et servi en moyenne 26 000 clients par mois.

Stéphane Sirois, directeur général Food Dépôt Alimentaire, constate un changement dans la clientèle qui fréquente les banques alimentaires.

L’an dernier, les cuisines communautaires ont servi en moyenne 36 500 repas par mois, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à 2022.

De ces 16 millions $ distribués en nourriture, Food Dépôt Alimentaire en fournit 3,5 millions $ en produits frais, en partie payés par les revenus d’une loterie locale.

Est-ce suffisant? Pour l’instant, oui. Mais on s’en va dans une direction où ça ne sera plus suffisant.

Les banques alimentaires et les cuisines communautaires dépendent des dons qu’elles reçoivent de la communauté tout au long de l’année, poursuit-il.

La clientèle a changé

La clientèle a changé depuis quelques années, précise Stéphane Sirois. Maintenant, les banques alimentaires et les cuisines communautaires accueillent des familles, des gens qui travaillent et même des gens qui sont propriétaires de la maison, mais pris à la gorge en raison de la hausse des taux d’intérêt, mentionne-t-il.

L'entrepôt provincial de Food Dépôt Alimentaire à Moncton.

Les banques alimentaires ne sont pas structurées en espace, en ressources et en bénévoles pour soutenir cette demande , prévient Stéphane Sirois.

Nous savons que les besoins sont importants, et c’est pourquoi nous aidons les banques alimentaires et les cuisines communautaires à faire l’achat d’aliments sains , a déclaré le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

M. Fitch a indiqué que ces niveaux de demande devraient se maintenir en 2024 en raison du coût des aliments, du carburant et du logement.

Avec des informations de Nicolas Steinbach