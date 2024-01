Québec verse 90 000 $ à la Coop de solidarité Lac Kéno

La Coop de solidarité Lac Kéno, située dans le secteur de Lac-Kénogami, obtient une subvention de 90 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour moderniser son dépanneur.

Le projet dans son ensemble coûtera autour de 300 000 $ et permettra de mettre en valeur des produits locaux et régionaux.

De plus, l’aide financière versée dans le cadre du Programme d’immobilisation et entrepreneuriat collectif (PIEC) contribuera à assurer la pérennité du commerce.

Depuis 2011, la coopérative de solidarité est propriétaire du dernier dépanneur avant d’atteindre les rives du lac Kénogami.

Le projet de rénovation et de réaménagement des espaces permettra de maintenir un service de qualité élevée adapté aux besoins de la clientèle. Il répondra aussi aux besoins spécifiques d'une population périurbaine et s'arrimera avec les activités récréotouristiques et culturelles, qui sont en progression dans la communauté , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement du Québec diffusé lundi.

En conférence de presse, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a annoncé l’octroi de la subvention à la coopérative au nom du ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete.

L’enveloppe servira notamment à offrir davantage de produits, à mieux gérer l’approvisionnement et à rendre le milieu de travail plus sécuritaire pour les employés.

Les entreprises d'économie sociale sont bien ancrées dans leur milieu. Par ses activités commerciales, la Coop de solidarité Lac Kéno stimule l'appartenance au secteur et la fierté d'y vivre , a fait valoir le député Gagnon.

Avec les informations de Claude Bouchard