Étudiants étrangers : les établissements privés dans le collimateur de la C.-B.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé lundi une série de mesures qui visent à mieux encadrer les pratiques des établissements postsecondaires qui accueillent des étudiants étrangers.

Ces mesures permettront de s’assurer que les établissements fournissent un enseignement de grande qualité et proposent les mesures de soutien efficaces dont les étudiants ont besoin pour étudier et se construire une vie prospère et réussie en Colombie-Britannique , explique la province dans un communiqué.

Ces nouvelles normes contribueront à prévenir les abus et empêcheront les établissements privés qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux normes de qualité de l’enseignement provincial d’accueillir des étudiants étrangers.

Ces annonces faites lundi matin par Selina Robinson, la ministre de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures, interviennent une semaine après celles faites par Ottawa.

Moins de permis d'études approuvés en 2024

Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, a en effet affirmé que le gouvernement libéral établit désormais un plafond de deux ans pour les étudiants étrangers acceptés au pays. L’approbation des permis d’études en 2024 baissera ainsi de 35 % par rapport à 2023, a indiqué le ministre.

Lors de son annonce, il a expliqué que ce plafonnement visait à réduire les pressions sur la demande de logements, la santé et d'autres services .

L'objectif principal est d’enrayer les effets négatifs d’un système [devenu] hors contrôle . Il a aussi expliqué que certains étudiants étrangers sont les victimes d'organismes privés qui tirent avantage de leur envie d'étudier au Canada.

Il y en a trop qui se font exploiter

Les étudiants étrangers viennent ici pour la qualité de l’éducation, mais il y en a trop qui se font exploiter , a estimé la ministre provinciale de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures.

Selina Robinson a annoncé la suspension pour deux ans [jusqu’en février 2026 de] l’approbation de nouveaux établissements d’enseignement postsecondaire souhaitant inscrire des étudiants étrangers .

Les annonces de la ministre visent particulièrement les établissements d’enseignement postsecondaire privés.

La province prévoit ainsi des inspections plus fréquentes de ceux-ci afin de garantir l’application des nouvelles normes de qualité améliorées et le soutien adéquat des étudiants .

Les programmes d’enseignement qu’ils dispensent seront assujettis à des normes d’approbation plus élevées. Les établissements devront ainsi prouver qu’il existe un besoin sur le marché du travail et démontrer l’existence de ressources et de services d’accompagnement adéquats pour les étudiants.

De plus, les établissements privés devront se plier aux souhaits de la province d’établir des normes de langue minimales. Cela doit permettre aux nouveaux étudiants étrangers d’être mieux préparés à faire des études et à travailler en Colombie-Britannique.

Les établissements d’enseignement postsecondaire publics ne sont pas oubliés. Ils seront tenus de publier le montant des droits de scolarité pour la durée complète des programmes. Cela doit permettre aux candidats de connaître le coût complet du programme avant de commencer leurs études.

« Ces annonces arrivent trop tardivement »

Meena Dhillon, avocate directrice de South Asian Legal Clinic of British Columbia (SALCBC), salue les annonces faites par le gouvernement, mais elle estime qu’elles arrivent trop tardivement. Elles ne permettent pas de résoudre les problèmes qui se posent actuellement dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur privé. Je pense que le ministère devrait faire un peu plus pour soutenir les étudiants qui sont déjà ici.

L’avocate se dit vraiment préoccupée par le manque de transparence de certains de ces établissements d'enseignement supérieur privés . Il n'y a pas de véritable contrôle sur la procédure de remboursement des droits de scolarité. En cas de litige, les étudiants doivent se débrouiller seuls.

Meena Dhillon aurait souhaité que le ministère mette en place une procédure cohérente pour tous les étudiants en cas de litige concernant un remboursement. Cela permettrait qu’ils puissent s'adresser à une tierce partie au lieu de s'adresser eux-mêmes à l'établissement.

En Colombie-Britannique, il y a plus de 175 000 étudiants étrangers inscrits dans un établissement postsecondaire. Ils sont originaires de plus de 150 pays.

Environ 54 % sont inscrits dans des établissements postsecondaires privés, selon la province.