La mode des mini-vaches Highland inquiète les producteurs

Des producteurs québécois de vaches Highland s'inquiètent d'une mode venue des États-Unis qui gagnerait en popularité depuis la crise sanitaire : la vente de vaches Highland de petit gabarit comme animaux de compagnie. Ceux-ci dénoncent notamment la fausse publicité entourant le phénomène.

Sarah-Maude St-Laurent et son conjoint élèvent un troupeau d'une quarantaine de vaches Highland à Trois-Pistoles. Mme St-Laurent gère aussi la page Facebook des Éleveurs de vaches Highland du Québec. Elle indique qu'elle et ses collègues producteurs ont constaté que le phénomène de la vente de mini-vaches Highland a pris de l'ampleur durant la pandémie.

Le problème, selon la productrice, c'est que les animaux proposés sont souvent porteurs de maladies génétiques.

Ça n'existe pas, des mini-vaches. Il y a des gens qui profitent de ça pour vendre des sujets beaucoup plus petits. Soit qu'ils ont un type de nanisme, soit qu'ils sont vendus à un mauvais âge et ils ne sont plus jeunes ou il y a eu une hypothèque de croissance de la bête au courant de sa vie , explique-t-elle.

Jérôme Boucher Denis et Sarah-Maude St-Laurent élèvent une quarantaine de vaches Highland à la Ferme Éco'Land des Basques, à Trois-Pistoles.

La Société canadienne des éleveurs de bovins Highland met aussi en garde contre la fausse publicité. Son président, Paul Thibodeau, un éleveur de l'Estrie, dit avoir reçu des appels de gens souhaitant acheter un animal de ce type.

Il ajoute avoir vu plusieurs annonces dans lesquelles on vendait simplement des veaux, sans toutefois le préciser. S'il a juste de petites cornes, c'est sûr que c'est un veau et, en théorie, ce veau-là devrait être encore avec sa mère , dit-il.

J'ai l'impression qu'il y a bien des veaux qui ont été vendus aux États-Unis qui vont peser 800 livres dans un an et demi. Il y a des gens qui vont avoir des surprises...

Les vaches Highland, comme tous les bovins, doivent vivre en troupeau pour bien se développer.

Il y a plus de 200 producteurs de Highland au Québec, mais il s'agit encore d'un marché de niche dans lequel les producteurs tentent de faire leur place, ajoute M. Thibodeau.

Il ajoute que la vache Highland est un bovin de plus petite taille comparativement à ce que l'on trouve sur le marché et que la tendance est justement de grossir les cheptels par l'entremise de la génétique.

Selon Mme St-Laurent, cette mode de vaches de petit gabarit nuit au marché de la reproduction sur lequel mise aussi les producteurs.

On travaille beaucoup notre génétique. On met beaucoup de travail là-dedans pour la viande. Ce sont des vaches qui sont vraiment grandes, grosses. Le marché, il est comme plus là parce que, dans le fond, les minis prennent beaucoup d'ampleur , pense-t-elle.

L'Ordre des médecins vétérinaires inquiet

Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Gaston Rioux, se dit aussi préoccupé par la situation.

On n'a pas été mis au courant pour ce sujet spécifique des mini-vaches Highland, sauf que ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est un attrait particulier pour des races, tous animaux confondus, qui ont soit des défauts génétiques ou particuliers , précise-t-il.

Dr Rioux ajoute qu'acheter une vache comme animal de compagnie n'est vraiment pas une bonne idée puisque les bovins sont des animaux grégaires qui doivent vivre en troupeau pour bien se développer.