Des crevettiers croient qu’ils ne pourront pas vivre du quota alloué pour le sébaste

L'annonce de l'ouverture, après 30 ans de moratoire, d'une pêche commerciale au sébaste n'a pas eu l'effet qu'espérait le fédéral auprès des pêcheurs de crevettes, qui recevront 10 % des 25 000 tonnes qui pourront être sorties de l'eau cette année. Selon leur association et certains pêcheurs, cette part est insuffisante.

Daniel Gionet, de Caraquet, a été pêcheur de crevette toute sa vie. À bientôt 65 ans, il a entrepris, peu à peu, de laisser la relève à son fils Dominic. Mais avec la réduction du quota pour la crevette annoncée, ils envisagent de changer leurs plans.

Lui et son fils ont récemment entrepris des démarches en vue de possiblement vendre leur bateau. Ils se donnent jusqu'au mois de juin ou juillet prochain pour voir comment les choses vont évoluer.

Ouvrir en mode plein écran Que réserve l'avenir à ce crevettier, le Dominic Francis, qui est au quai de Caraquet? Photo : Radio-Canada / René Landry

La réduction du quota a pour but de protéger les stocks qui s'effondrent depuis plusieurs années. Pour compenser ces pertes, le gouvernement fédéral a annoncé le retour de la pêche au sébaste après un moratoire qui a duré 30 ans.

Les crevettiers auront accès à ce prédateur de la crevette. Ceux de la province devront se départager les 10 % des 25 000 tonnes de sébastes autorisés pour l'année 2024.

2500 tonnes, c'est à peu près de 50 000 à 70 000 livres de sébaste par bateau , calcule Daniel Gionet. On ne peut pas sortir pour ça.

Est-ce la fin d'une époque pour les crevettiers? On dirait que ça s'en va par là.

Divergence de points de vue entre le député fédéral et les crevettiers

Le député libéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, défend la décision du ministère des Pêches et Océans.

Moi, ce que je dis au crevettier, c’est que ça va être difficile , concède-t-il. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas sauver tout le monde, je suis désolé. Il faut être honnête avec les gens et c’est ça qui va se passer. Mais il y a un 10 % qui est là, il y aura des moyens pour eux pour négocier avec d’autres flottilles pour avoir d'autres quotas.

Ouvrir en mode plein écran Le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, souligne que la réouverture de la pêche au sébaste est une bonne nouvelle. Photo : Radio-Canada

Mais, les crevettiers se sentent abandonner et estiment qu'ils ne pourront pas compter sur une relance de la pêche au sébaste pour se relever.

Le quota de poisson rouge [autre nom du sébaste NDLR ] qu'on a eu, on ne peut pas le pêcher , estime Daniel Gionet. On va être obligés de le mettre sur un ou deux bateaux. Le contingent de poisson rouge que je vais recevoir va me donner une valeur, si je le vends, de 2500 dollars. Je ne vais pas pouvoir garder ce bateau-là au quai avec 2500 dollars par année, c'est impossible.

À la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, la déception ressentie vendredi dernier lors de l'annonce de la ministre fédérale Diane Lebouthillier ne s'est pas atténuée.

Pour les communautés côtières, autant du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie et de toute la côte ouest de Terre-Neuve, on vient d'avoir une méchante tape dans la face.

Il n'y a pas de programme de rachat de permis ni de programme d'appui financier , note le directeur général de la FRAPP , Jean Lanteigne. On se fait dire parlez donc aux provinces, mais qui a fait les dégâts? C'est le ministère fédéral des Pêches.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne, espère que le député fédéral Serge Cormier va changer son fusil d'épaule. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

De ce qu'il comprend, quatre usines au Nouveau-Brunswick seraient disposées à transformer le sébaste. Mais, ça leur prend un minimum de 5 millions de livres chacune. Et avec ce qu'on s'est fait allouer, on ne pense même pas qu'on a ça. Je pense qu'aucune usine pourrait faire quelque chose avec ça.

Jean Lanteigne fait savoir qu'il n'a pas eu l'occasion de discuter avec le député Serge Cormier depuis l'annonce de vendredi dernier. Mais, il a bon espoir que l'élu fédéral va revoir sa position.