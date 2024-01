Des employés dénoncent les moisissures dans l’un des édifices de la Cour de Truro

Une vingtaine d’employés refusent de travailler dans l'un des deux édifices de la Cour de Truro à cause de la mauvaise qualité de l'air causée par des moisissures.

De fortes pluies ont inondé l’immeuble de la rue Prince, le 11 janvier, mais les travaux pour le remettre en état ont été insuffisants, fait valoir le Syndicat des employés du gouvernement et des employés généraux de la Nouvelle-Écosse (NSGEU).

Des tests ont été effectués le 18 janvier, une semaine après l'inondation. Des moisissures et des champignons ont été détectés, et l’air contenait cinq fois plus de spores de moisissures que la quantité acceptable , indique le NSGEU .

Quinze shérifs et sept membres du personnel administratif ont refusé d’aller au travail la semaine dernière. Ils font valoir que leur lieu de travail n’est pas conforme aux lois provinciales sur la santé et la sécurité au travail.

Ce n'est absolument pas sécuritaire pour ces employés de travailler là-dedans , affirme la présidente du NSGEU Sandra Mullen en entrevue avec CBC.

En plus des moisissures, 14 seaux d'eau stagnante ont été trouvés à l’intérieur du plafond, sous des tuyaux.

Les seaux sont restés là pendant je ne sais combien de temps. Cela ne fait qu’aggraver le problème , ajoute Sandra Mullen.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère de la Justice dit que la province travaille avec le propriétaire de l’édifice et avec une société d'assainissement pour réparer les dommages causés par la pluie.

Trois zones du bâtiment ont été fermées pour des travaux, tandis que les autres zones ont été jugées sécuritaires. Les activités du tribunal n'ont pas été affectées, ajoute-t-il.

Le syndicat demande à la province de trouver un endroit approprié pour reloger le personnel à court terme, tout en travaillant sur un plan à plus long terme pour résoudre les problèmes de santé et de sécurité dans le bâtiment.

En attendant que des travaux soient faits, les bureaux administratifs de la Cour à Truro seront seulement disponibles à l'édifice de la rue Church.

