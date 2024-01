Caisse Groupe Financier : « C’est aux francophones de prendre leur part », croit un expert

Au terme de séances d’informations sur un projet de fusion entre Caisse Groupe Financier et deux autres institutions financières manitobaines anglophones, des craintes demeurent quant au maintien du caractère francophone de la coopérative.

Des membres de la Caisse se sont exprimés lors de trois séances organisées la semaine dernière à Winnipeg, Saint-Pierre-Jolys et Notre-Dame-de-Lourdes.

Un ancien directeur général de la Fédération des caisses populaires du Manitoba, Maurice Therrien, a assisté à l’une d’elles. D’après lui, Caisse Groupe Financier semble avoir sélectionné de bons partenaires pour ce projet.

La grosse question, c’est où est-ce que la francophonie se situe là-dedans? a-t-il soulevé lors de son passage à l'émission Le 6 à 9, lundi.

Beaucoup de questions demeurent sans réponse pour l’instant, selon Maurice Therrien.

On nous dit qu'il va y avoir 12 administrateurs de la nouvelle caisse, [dont certains seront francophones] [...] Ce n’est absolument pas clair [de quelle] façon les francophones vont être choisis , rapporte-t-il.

Une définition claire devra être adoptée, croit M. Therrien.

Pour l’ancien directeur général, une fusion à trois réduirait également le pouvoir d’influence de la Caisse. Quand il y a moins d’implication de l’administration au conseil d’administration, on a moins de chances pour soulever nos préoccupations.

Ouvrir en mode plein écran Maurice Therrien est l'ancien directeur général de la Fédération des caisses populaires du Manitoba. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De surcroît, bien qu’une fusion soulève a priori l’enthousiasme, M. Therrien craint que l’importance accordée au français soit diluée avec le passage du temps et les changements des membres au conseil d'administration.

Il faudrait savoir sur quoi on va voter, pas un oui ou un non, mais quelles seront les règles. Ils devraient être clairs sur à quoi on peut s’attendre pour le futur , tranche-t-il.

L’importance de l’implication francophone à long terme

D’après le professeur titulaire à la Faculté de gestion de l'Université Laurentienne Jean-Charles Cachon, la francophonie n’est pas mise à risque à court et moyen terme par ce projet de fusion.

La question c’est de quelle façon est-ce que les membres francophones sont prêts à s’impliquer dans la gestion des caisses populaires, qu’elles soient fusionnées ou non? a-t-il noté à l'émission Le 6 à 9, lundi.

Une telle amalgamation des groupes financiers permettrait à la Caisse de demeurer compétitive dans un secteur financier qui est en pleine mutation technologique , explique-t-il. Le fait de fusionner ces entités, ça leur permet d’avoir une surface financière beaucoup plus importante.

Les caisses ont su rester compétitives jusqu’à aujourd’hui [...] et c’est probablement avec ce genre de fusion qu’elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu à condition que les francophones continuent de s'impliquer massivement à la fois comme clients et comme administrateurs.

Selon lui, l’implication des membres sera cruciale pour déterminer le caractère et l'identité de la potentielle future institution.

C’est aux francophones de prendre leur part dans la nouvelle entité , affirme-t-il.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi