Une espèce inconnue de dinosaures qui peuplait le territoire américain il y a de 66 à 68 millions d’années a été décrite par des paléontologues américains et canadiens.

Eoneophron infernalis appartient à la famille des caenagnathidés, des dinosaures théropodes qui ressemblaient beaucoup à des oiseaux et qui peuplaient l'Amérique du Nord et l’Asie au Crétacé supérieur.

D'après les estimations, Eoneophron pesait environ 73 kg (160 livres) et mesurait environ un mètre (3 pieds) de haut à la hanche.

Ses restes fossilisés ont été recueillis en 2014 dans des affleurements de la formation de Hell Creek, au Dakota du Sud, mais ils avaient été attribués à une autre espèce.

Eoneophron infernalis (en haut à gauche), Anzu wyliei (à droite) et un autre dinosaure caenagnathidé (en bas à gauche) dans la formation de Hell Creek. (Illustration artistique) Photo : Université d'État de l'Oklahoma/Zubin Erik Dutta

Découverte accidentelle

Le paléontologue Kyle Atkins-Weltman, de l’Université d’État de l’Oklahoma (OSU), étudiait une petite collection de fossiles d'os de ce qu’il pensait appartenir à un Anzu wyliei juvénile.

Le chercheur expert en anatomie des vertébrés ne cherchait pas à identifier une nouvelle espèce. Il tentait plutôt de comprendre comment les métatarses, ou les os d'orteil, d’Anzu supportaient son poids.

Les fossiles laissaient penser que la bête était environ 25 % plus petite que les autres restes d'Anzu. Nous avons donc pensé qu'il s'agissait d'un Anzu juvénile. Et nous l’avons pensé jusqu’à ce que des preuves montrent que ce n'était pas le cas.

Lorsqu'il est devenu évident pour lui que les fossiles n'appartenaient peut-être pas à Anzu, le paléontologue s'est tourné vers des experts dans les caenagnathidés, Greg Funston, du Musée royal de l'Ontario, et Jade Simons, de l'Université de Toronto, pour obtenir leur aide et leur expertise.

Le chercheur a aussi fait appel à Holly Woodward Ballard, professeure d'anatomie à l’ OSU , dont les recherches s'appuient sur la paléohistologie, l'étude des microstructures osseuses fossiles.

Grâce à de récentes techniques, ils ont ainsi pu déterminer que les os du pied et de la jambe n'étaient pas structurellement ceux d’un jeune Anzu wyliei, mais ceux d'un spécimen plus mature, qui ne pouvait appartenir qu’à une espèce de dinosaures inconnue de la science.

C'était vraiment passionnant. Je n'aurais jamais pensé découvrir un jour une nouvelle espèce de dinosaure.

Un fémur d'Eoneophron infernalis. Photo : Université d'État de l'Oklahoma/Kyle Atkins-Weltman

Ce dinosaure était couvert de plumes et avait des ailes et une queue relativement courtes. Il est difficile de déterminer son régime alimentaire à cause de son bec édenté , indique Kyle Atkins-Weltman, l’auteur principal des travaux publiés dans la revue PLoS ONE (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le poulet de l'enfer

Kyle Atkins-Weltman a baptisé le nouveau dinosaure Eoneophron infernalis, ce qui se traduit par poulet de l'enfer de l'aube de Pharaon . Ce nom fait référence à la description de l'Anzu ainsi qu'à son défunt animal de compagnie bien-aimé, un varan du Nil nommé Pharaon.

À ce jour, les paléontologues ont découvert trois espèces de caenagnathidés de différentes tailles qui peuplaient les écosystèmes de la formation de Hell Creek. Selon M. Atkins-Weltman, cette diversité soutient l'idée que ces espèces n'étaient pas en déclin à la fin du Crétacé .

Des scientifiques canadiens de l'Université de Toronto et du Musée royal de l'Ontario ont également participé aux travaux.