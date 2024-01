Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a fait équipe avec le maire Bruno Marchand lundi matin, lors d'une sortie en canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent. L’élu caquiste a cependant évité d’aborder les dossiers chauds de Québec avec les médias.

C’est une affaire de collaboration , s’est exclamé Jonatan Julien aux côtés du maire Marchand à son retour sur la terre ferme.

Selon le ministre responsable de la Capitale-Nationale, faire avancer un canot sur les eaux glacées du fleuve n'est pas bien différent de la façon dont il veut mener les grands dossiers à Québec.

Quand on travaille ensemble, on les surpasse [les embuches].

Il faut vraiment être en même temps ensemble, sinon, ça n’avance pas. C’est comme en politique , philosophe Jonatan Julien.

Ouvrir en mode plein écran Jonatan Julien et Bruno Marchand lors d'une sortie en canot à glace le 29 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Les deux politiciens étaient réunis pour faire la promotion de la traditionnelle course de canot du carnaval qui aura lieu dimanche prochain.

Publicité

Les relations entre le maire et le gouvernement Legault ont souffert au cours des derniers mois depuis que la CAQ a retiré le projet du tramway de Québec des mains de la Ville et l'a confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Pas aujourd'hui

Questionné à savoir s’il souhaitait s’exprimer avec plus de précision sur ses priorités, Jonatan Julien a abruptement mis un terme à la mêlée de presse.

Pas aujourd’hui , est intervenue son attachée de presse.

Vendredi dernier, à l’occasion d’une visite au Musée de la civilisation, le ministre Julien a aussi décliné de répondre aux questions de Radio-Canada.

La session parlementaire hivernale doit s’ouvrir mardi à l’Assemblée nationale.