La Ville de Shawinigan va de l’avant et demande aux commerces et aux industries de la région d’installer des compteurs d’eau d'ici le mois de mai.

Cette consigne provient d’un règlement municipal qui a été adopté en 2019, mais qui n’a pas été appliqué pendant cinq ans en raison de plusieurs facteurs, selon le directeur des communications à la Ville de Shawinigan, Frédéric Beaulieu.

Il y a évidemment cette fameuse pandémie qui nous a affligés pendant deux ans, mais il y a également eu des petits soucis de main-d'œuvre ici à l'hôtel de ville, qui ont fait en sorte qu'on a un peu décalé la fin des travaux , indique-t-il.

En date de lundi, 377 compteurs d’eau avaient été installés. Shawinigan compte 1163 entreprises, mais certaines d'entre elles pourraient être exemptées de cette obligation, selon M. Beaulieu.

Par exemple, un salon de coiffure qui utilise peu d'eau pourrait se retrouver sur la liste des commerces exemptés.

Pour installer les compteurs d’eau, qui sont fournis par la Municipalité, les commerces devront embaucher des entrepreneurs qui vont réaliser les travaux requis. Ceux-ci seront subventionnés jusqu’à concurrence de 250 $ ou de 80 % du coût de l’installation.

Publicité

M. Beaulieu affirme que la Municipalité met cette mesure en place pour réduire la consommation d’eau.

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu’on fait ça; c'est parce qu'on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme société, c'est-à-dire 220 litres par personne par jour par résidence d'ici 2025 , indique-t-il.

Il ajoute que la Ville est sur la bonne voie pour réduire sa consommation d’eau.

On a fait d'autres actions, entre autres interdire l'arrosage du gazon avec l'eau potable. Ça a permis de faire baisser de vraiment beaucoup nos résultats. On veut poursuivre dans la même veine et surtout atteindre les objectifs qui ont été fixés , dit-il.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin