Droit à l’avortement : Québec finance quatre organismes pro-choix

Déterminé à protéger le droit à l'avortement, le gouvernement du Québec octroie 1,4 million de dollars à des organismes pro-choix.

Les organismes visés par l'aide financière sont S.O.S Grossesse, S.O.S Grossesse Estrie, Grossesse-Secours inc. et la Fédération du Québec pour le planning des naissances.

L'aide financière doit permettre, entre autres, de renforcer la sensibilisation et offrir de l’information neutre et véridique, fondée sur des données probantes, en matière de grossesse non planifiée ou de prévention des grossesses non désirées et à soutenir les personnes faisant face à une grossesse non planifiée .

Avec le renversement de l’arrêt Roe c. Wade aux États-Unis, je suis préoccupée par la protection du droit des femmes de choisir l’avortement. Au Québec, c’est un droit fondamental que notre gouvernement s’engage à préserver. C’est notre devoir de le garantir , souligne Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

L'accès à l'avortement, le droit des femmes de choisir, c'est important au Québec. Les hommes et les femmes du Québec tiennent à ce droit-là.

Ouvrir en mode plein écran Un rassemblement pro-vie a eu lieu en en 2022, à Québec. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Lutte à la désinformation

Les organismes visés par l'aide financière disent constater une hausse de la désinformation sur l'avortement au cours des dernières années. D'ailleurs, une portion du financement permettra de dresser un portrait de la situation.

Nous voyons la désinformation sur l’avortement, et plus largement sur la santé sexuelle et reproductive, comme une menace importante à la santé et à l’agentivité des Québécoises et Québécois , a souligné Jess Legault, coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances.

Le financement que nous accorde aujourd’hui le Secrétariat à la condition féminine nous permettra de brosser un portrait de la situation actuelle au Québec et des stratégies de désinformation qui nuisent au libre choix des femmes et des personnes ayant recours aux soins d’interruption de grossesse , ajoute-t-elle, dans un communiqué de presse.

L'accès à l'avortement est toujours inégal au Canada.

L'aide financière permettra aussi de bonifier les ressources humaines chez S.O.S Grossesse, une offre de service de prescription à la contraception à Montréal et la création d'un service d'interruption de grossesse à Québec, ajoute Anthéa Martineau, directrice générale par intérim chez S.O.S Grossesse.