Deux Canadiens et un Iranien sont accusés d'avoir comploté pour assassiner deux personnes, dont un ressortissant iranien, aux États-Unis, selon un acte d’accusation du département américain de la Justice.

Selon le document, les deux Canadiens, Damion Patrick John Ryan et Adam Richard Pearson, auraient été recrutés par l'entremise d’un présumé trafiquant de drogue originaire de l'Iran, Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, qui opérerait sur les instructions d'un officier du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité.

D’après la justice américaine, le complot prévoyait le versement de 350 000 $ pour abattre par balles un homme et une femme qui vivaient au Maryland, sur la côte est américaine.

L’identité de l’homme et de la femme n’est pas précisée dans l’acte d’accusation, mais l'une des deux cibles serait un transfuge iranien qui a trouvé asile aux États-Unis.

Publicité

Selon le département de la Justice, Ryan, 43 ans, est un membre en règle des Hells Angels qui serait à la tête d’une équipe de tueurs depuis la fin de 2020. Il est actuellement incarcéré au Canada pour possession d'armes à feu.

Pearson, 29 ans, qui travaillait pour Ryan, vivait illégalement au Minnesota à l’époque des faits qui lui sont reprochés, soit en 2020 et 2021. Il a été arrêté par le FBI en 2021 et extradé vers le Canada pour répondre d’un meurtre commis en Alberta, il y a quatre ans.

Quant à Zindashti, 49 ans, il se trouve en Iran à l'heure actuelle.

Les trois hommes font face à des accusations de conspiration et de complot pour meurtre pour le compte d'autrui.

Échange de messages cryptés

Selon l'acte d'accusation, Zindashti et Ryan auraient eu des échanges, entre décembre 2020 et janvier 2021, à propos de travaux à effectuer , d' équipement , d' outils et de projets pour faire de l'argent . En janvier 2021, ils auraient discuté d'un travail à faire aux États-Unis. Ryan aurait indiqué qu'il pourrait avoir quelqu'un pour le faire .

Ryan aurait alors contacté Pearson à propos d'un travail au Maryland, en recommandant que deux gars y aillent avec le bon équipement . Pearson aurait promis de dire aux personnes recrutées de tirer plusieurs fois dans la tête [d'une des victimes] afin d'en faire un exemple , ajoutant qu'il leur dirait : Nous devons effacer sa tête de son torse , affirme le département américain de la Justice.

Selon le procureur américain Andrew Luger, les trois accusés auraient utilisé pour communiquer entre eux un service de messagerie cryptée appelé SkyECC , notamment pour discuter de l'identité et de la localisation des victimes potentielles, pour planifier la logistique et les mécanismes de l'exécution des meurtres et pour négocier le paiement pour les meurtres.

Grâce à la compétence des procureurs fédéraux et des agents chargés de l'application de la loi, ce complot a été démantelé et les accusés devront répondre de leurs actes devant la justice.

Aucune des allégations contenues dans l'acte d'accusation n'a encore été prouvée en cour.

Publicité

Le dépôt de ces accusations par la justice américaine survient à un moment où les tensions entre Washington et Téhéran sont particulièrement vives après la mort, dimanche, de trois militaires américains en Jordanie lors d’une attaque de drone attribuée à une milice soutenue par l'Iran.

Pour ce qui est de Zindashti, le gouvernement américain a notamment promis des sanctions contre son réseau qui opérerait à partir de l’Iran, où le ministère du Renseignement et de la Sécurité laisserait libre cours à ses activités criminelles.

En échange d'une protection de l'État iranien, le groupe criminel commettrait des assassinats et des enlèvements de dissidents et d'opposants au régime iranien partout dans le monde, selon Washington.

Selon le département américain du Trésor, ces opérations auraient été supervisées par Reza Hamidiravari, un agent du ministère du Renseignement et de la Sécurité.