Au premier jour des audiences sur l’ingérence étrangère, une question est sur toutes les lèvres : à quel point la commission d’enquête fédérale pourra-t-elle faire preuve de transparence compte tenu du haut niveau de confidentialité des informations partagées et des personnes appelées à témoigner?

C’est justement pour répondre à cette question que la présidente de la commission, la juge Marie-Josée Hogue, a voulu tenir des audiences préliminaires pendant une semaine portant sur les défis liés à la divulgation publique d’informations et de renseignements classifiés.

Ces premières audiences ne traiteront donc pas du fond du sujet, a-t-elle tenu à préciser dans son discours d’ouverture au lancement de ces audiences lundi.

Le mandat de la commission, publié l'année dernière, prévoit qu'elle doit évaluer une possibilité d'ingérence de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs étatiques ou non étatiques étrangers lors des élections fédérales de 2019 et de 2021.

La commission souhaite d’ailleurs se pencher sur des allégations visant aussi le rôle qu’aurait pu jouer l’Inde lors de ces deux scrutins.

Mandat de la commission Hogue Examiner les actes d'ingérence de la Chine, de la Russie et d'autres pays et acteurs non étatiques;

Vérifier l'intégrité des deux dernières élections fédérales (2019 et 2021);

Évaluer si les agences de sécurité canadiennes ont la capacité nécessaire pour détecter, décourager et contrer l'ingérence étrangère.

L’ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques est un enjeu très sérieux qui exige qu’on pousse le plus loin possible à la fois l'enquête, l’analyse et la réflexion pour ultimement identifier les meilleurs moyens de contrecarrer ou [...] d’en limiter les effets , a affirmé lundi Mme Hogue.

Mon équipe et moi entendons tout mettre en œuvre pour aller au fond des choses et comprendre ce à quoi le pays a pu faire face et ce à quoi il est peut-être toujours confronté en matière d’ingérence étrangère , a-t-elle ajouté.

Une commission d'enquête publique, comme son nom l’indique, vise essentiellement à éclairer le public. Le mandat qui lui a été confié implique ainsi une dualité fondamentale : respecter les lois et les règles applicables aux documents classifiés et maximiser la transparence de ses travaux.

Il s'agit de tout un défi, de l'aveu même de la commission, dont le mandat a été approuvé par l'ensemble des partis de la Chambre des communes.

La Chine est soupçonnée de s'ingérer dans les affaires canadiennes. Sur la photo : le drapeau de la Chine flotte devant l'édifice de l'ambassade chinoise à Ottawa.

Le gouvernement Trudeau a accepté de tenir cette enquête au début de l'été à la suite de plusieurs mois de pression de l'opposition et de la démission du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston.

Nommé par le premier ministre Justin Trudeau, M. Johnston estimait qu'il n'y avait pas matière à lancer une enquête publique sur l'ingérence étrangère, en raison notamment de la sensibilité des informations concernées.

Il avait démissionné en juin dernier, peu de temps après un vote de la majorité des députés de la Chambre réclamant son départ.

Trouver un équilibre

La juge Hogue estime quant à elle qu'il y a moyen de mener à bien une enquête publique, tout en maintenant un niveau de confidentialité à des fins de sécurité nationale .

La commission devra-t-elle également tenir des audiences à huis clos? Étant donné la quantité d’informations classifiées en cause, il est fort probable que oui.

Lundi, elle a promis de trouver des moyens de communiquer l’essence de l’information qu’elle obtiendra lors des audiences à huis clos. Par exemple, par le biais d’un résumé .

Il est aussi possible que certaines personnes appelées à témoigner devant la commission, et craignant pour leur sécurité ou celle de leurs proches, demandent que leur identité et/ou que certaines informations demeurent confidentielles , a-t-elle ajouté. De telles demandes sont également susceptibles d’entraîner la tenue d’audiences à huis clos.

L'ancien rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston

La question de l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes de 2019 et 2021 a éclaté au grand jour à la suite d’une série de révélations médiatiques, notamment par le réseau anglophone Global et le quotidien The Globe and Mail, en novembre 2022.

Plusieurs reportages, citant des sources anonymes, ont détaillé des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales, dont le financement d’un réseau clandestin de candidats. Le premier ministre Justin Trudeau en aurait été averti par les services de renseignement en janvier 2022, selon ces révélations, ce que dément le chef du gouvernement canadien.

La commission d’enquête doit par ailleurs entendre le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, ainsi que des responsables de la sécurité nationale et des avocats.

Des doutes

Mais pour l'expert en sécurité nationale et ancien chef du bureau Asie-Pacifique au SCRS , Michel Juneau-Katsuya, la population canadienne ne doit pas s’attendre à beaucoup de révélations de la part de cette commission d’enquête, affirmant que la juge Hogue ne pourra pas tout révéler.

Michel Juneau-Katsuya, ancien cadre et agent de renseignement senior pour le Service canadien du renseignement de sécurité.

L’enquête risque de faire chou blanc , selon lui, soulignant que le mandat de la commission est très étroit et la liste des témoins, non exhaustive. Il affirme que c’est la crédibilité du Canada qui est en jeu, notamment auprès de ses alliés, alors que le processus d’enquête traîne depuis des années.

Plus le temps passe, plus l’intégrité de nos institutions est compromise , dit-il, maintenant que l’Inde s’est rajoutée à la liste des pays soupçonnés d’ingérence en plus de la Chine et de la Russie.

On a vraiment un problème d’ingérence étrangère, il faut qu’on se protège en se dotant d’une loi, mais on ne l’a pas fait.

Dans un entretien accordé à CBC, Stéphanie Carvin, professeure de relations internationales à l'Université Carleton et ancienne analyste de la sécurité nationale au SCRS , espère quant à elle que ces audiences donneront l’occasion aux victimes des ingérences de s’exprimer devant la commission, même si cela est fait de manière confidentielle. J'espère que les victimes seront entendues , a déclaré Mme Carvin.

Pendant trop longtemps, nous avons considéré l'ingérence étrangère comme un problème non canadien. Nous avons considéré cela comme un problème étranger ou comme un problème qui n'a pas d'impact sur les Canadiens. Mais c’est faux , dit-elle.

En mars, le gouvernement libéral avait annoncé avoir consacré 56 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre l’ingérence étrangère. La Gendarmerie royale du Canada devrait recevoir la part du lion de cette enveloppe d'ici avril 2026, afin de soutenir les efforts visant à enquêter sur les menaces et à travailler de manière proactive avec les communautés des diasporas qui risquent particulièrement d'être ciblées par une ingérence étrangère.

Fin octobre, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique a par ailleurs recommandé la création d’un registre des agents étrangers.

Les États-Unis et l'Australie disposent déjà de tels registres, et un système de transparence devrait entrer en vigueur au Royaume-Uni l'année prochaine.