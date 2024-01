Jouer au castor pour sauver des zones humides en Colombie-Britannique

Un groupe de bénévoles travaille d'arrache-pied pour tenter de restaurer les zones humides du Columbia qui s'assèchent, dans le district régional d'East Kootenay, en Colombie-Britannique.

Cette situation a pour conséquence que des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs ont moins d'options en matière d'endroits où se reposer et se nourrir au cours de leurs longs voyages.

Le phénomène qui se produit dans la région de la vallée du Columbia, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, est en partie dû à l'érosion des barrages de castors, qui transforment les zones humides en cours d'eau.

Selon Living Lakes Canada, un organisme national pour la protection des sources d'eau, certaines parties des zones humides du Columbia ont perdu plus de 16 % de leur superficie d'eau libre permanente au cours des dernières décennies.

La société de gestion des zones humides du Columbia (Columbia Wetlands Stewardship Society) et le groupe Living Lakes Canada, un organisme national pour la protection des sources d'eau, travaillent ensemble pour remédier à ce problème en construisant leurs propres barrages de castors.

Nous imitons le travail des vrais castors et nous installons des barrages de castors dans certaines de nos zones humides pour essayer de maintenir cet habitat d'eau libre à l'automne et au printemps , explique Catriona Leven, écologiste à la Columbia Wetlands Stewardship Society.

Elle souligne que les castors ont depuis longtemps déserté la partie ouest du banc au pied de la chaîne Purcell, en Colombie-Britannique.

Perte d'habitat dans les zones humides

Les zones humides de la province la plus à l'ouest du Canada constituent un habitat vital pour de nombreuses espèces, mais celles-ci connaissent une dégradation depuis déjà plusieurs dizaines d'années en raison des changements climatiques.

Situées sur la voie migratoire du Pacifique, l'une des quatre principales voies de migration en Amérique du Nord, les eaux des zones humides du Columbia offrent un havre de paix à plus de 160 espèces d'oiseaux migrateurs.

Les zones humides du Columbia offrent un havre de paix à une centaine d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont le cygne siffleur, le martinet sombre, le quiscale rouilleux et le gros-bec errant.

Selon l'organisme Living Lakes Canada, certaines zones des zones humides du Columbia ont perdu plus de 16 % de leur superficie d'eau libre permanente au cours des dernières décennies.

La faible accumulation de neige observée jusqu'à présent au cours de l'hiver est également une source d'inquiétude pour les groupes.

Il fait plus chaud et plus sec depuis 40 ans déjà, et la tendance s'accélère , explique Suzanne Bailey, présidente du Columbia Wetlands Stewardship Partners.

Ce partenariat, qui réunit plus de 31 groupes, communautés et agences, se consacre à la conservation des zones humides.

Nous perdons des zones d’eau libre et, sans elles, où vont tous ces oiseaux migratoires lorsque le printemps arrive?

C'est dans le but de conserver au mieux l'eau dans les régions en altitude des terres humides du Columbia que les deux groupes collaborent à la construction de barrages de castors artificiels.

Le groupe espère que la reproduction du travail de cet animal industrieux dans les 26 000 hectares de zones humides du Columbia contribuera à remédier à la sécheresse croissante.

Nous faisons les choses comme les castors , ajoute Catriona Leven. Nous suivons leurs méthodes, car ce sont eux qui savent ce qui fonctionne.

Avec les informations de Corey Bullock