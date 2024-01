Un homme endormi au volant d’un véhicule rempli d’armes

Les policiers de la Ville de Québec ont arrêté un individu qui s’est endormi, au volant d’un véhicule, en possession de plusieurs armes, dont un fusil de calibre 12 chargé et de la poudre blanche que les policiers soupçonnent être de la cocaïne.

Il doit comparaître lundi après-midi pour possession d’armes prohibées et pour avoir conduit avec les facultés affaiblies par la drogue.

La centrale 911 a reçu un appel vers 23 h 10, dimanche, en lien avec un véhicule immobilisé sur le boulevard Pierre-Bertrand, au sud de l'intersection avec le boulevard Lebourgneuf.

À leur arrivée, les policiers constatent que les feux de détresse du véhicule sont allumés et que le conducteur est endormi derrière le volant. Il va se réveiller et c’est à ce moment que les policiers vont le mettre en état d’arrestation pour capacités affaiblies par la drogue , explique Sandra Dion, agente aux communications du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

En fouillant le véhicule, les agents y trouvent un véritable arsenal : un fusil de calibre 12 tronçonné et chargé, plusieurs munitions de calibre 12, une matraque télescopique, un poing américain, un pistolet à impulsion électrique, un pistolet noir en plastique de type air-soft , une veste tactique et de la poudre blanche soupçonnée d'être de la cocaïne. Tous ces objets ont donc été saisis, en plus du véhicule du suspect.

Sandra Dion explique que l’individu était déjà connu du milieu policier pour des infractions liées à d'autres dossiers.

Les enquêteurs du projet MALSAIN ont rencontré le suspect, lundi matin. L’enquête se poursuivra.