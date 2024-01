Une avalanche d’activités au Bal de neige

Moins rigoureux cette année, l’hiver a répandu assez de flocons sur la région de capitale nationale pour permettre à ses amateurs de renouer avec le Bal de neige, du 2 au 19 février. Activités familiales au Domaine des flocons, sculptures qui ne laissent personne de glace... l’événement hivernal propose quelque 200 activités cette année. En voici cinq (et même plus!) à ne pas manquer.

Eiffel en lumière

Le Spectacle «Pont Eiffel en lumière : Échos de la Tour» est l'une des nouveautés de ce 46e Bal de neige. Photo : AV-Extended

C’est l’une des nouveautés de ce Bal de neige. Un spectacle lumineux en plein air sera offert chaque fin de semaine pour prolonger le centenaire de la disparition du Français Gustave Eiffel. Surnommé pont Eiffel, le pont de la rue Montcalm à Gatineau se parera de lumière grâce à une quarantaine de projecteurs et une chorégraphie lumineuse d’environ 10 minutes. Le spectacle sera proposé à quelques reprises entre 18 h 30 à 19 h 30. On pourra en profiter sur la structure même, mais aussi aux abords du ruisseau de la Brasserie.

Spectacle Pont Eiffel en lumière : Échos de la Tour

Du 2 au 4, du 9 au 11 et du 16 au 19 février.

Sculptures glacées

Chaque année sur la rue Sparks, les sculptures de glace ravissent le cœur des visiteurs. Photo : Patrimoine canadien

Émerveiller le public grâce à la créativité des sculpteurs de glace, c’est l’une des promesses du Bal de neige. Pour contourner les facéties de la météo, il n’y aura pas cette année de Championnat national de sculptures sur glace, mais des artistes internationaux se relaieront sur la rue Sparks à Ottawa et dévoileront leurs prouesses lors de rendez-vous répartis les trois fins de semaine de l’événement hivernal.

Au moins trois sculptures souligneront l’année du Dragon, célébrée en 2024. Deux œuvres marqueront le centenaire de l'Aviation royale canadienne. Une autre sera consacrée au 25e anniversaire du Nunavut, tandis qu’une tour Eiffel glacée haute de 3,6 m, toujours dans le cadre d’un hommage à Gustave Eiffel, s’invitera dès le 8 février au centre-ville.

Célébrer le retour du canal Rideau

Absent du Bal de neige en 2023, le canal Rideau pourrait cette année signer son grand retour. Photo : Patrimoine canadien, Dominique Binoist

L’année passée, la glace du canal Rideau n’avait pas permis d’accueillir les patineurs. Si janvier a laissé entrevoir un certain espoir avec l’ouverture partielle de la célèbre patinoire pendant quelques jours, les organisateurs espèrent que le mercure descendra suffisamment pour permettre la réouverture de la plus grande patinoire à ciel ouvert du monde. Le site sera l’hôte de plusieurs activités, dont un championnat mondial de bateaux-dragons sur glace et, pour la première fois, un défilé sur glace de la Fierté dans la capitale, incluant des séances de patinage rythmées par des DJ. Le parcours s’étendra de l’avenue Mackenzie dans le centre-ville d’Ottawa au lac Dow.

Projections sur écran de neige

Le parc Lansdowne accueillera les 2 et 3 février l’événement Unikkaaqtuarniq – Contes du Nord. Des films autochtones seront projetés en plein air, sur un écran de neige, pour livrer divers récits ou inspirés du Nord circumpolaire.

Du 2 au 4 février, de 18 h à 21 h