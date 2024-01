Combattre les préjugés sur l’itinérance par l’art, une rose à la fois

« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Les mots d’Antoine de Saint-Exupéry résonnent lorsque l'on découvre la dextérité de Nancy Tutube, que tout le monde dans la rue à Victoria connaît sous le nom de Potato, alors qu’elle est concentrée à modeler une rose en métal.

À quelques dizaines de mètres de la mairie, à même le sol, elle alterne entre ses paires de pinces et pinces-étaux pour créer de l’art à partir de déchets. En riant, elle explique que lorsqu’elle apostrophe des passants pour leur demander leurs ressentis face à ses créations, ceux-ci hâtent le pas sans un regard.

Jusqu’au 4 février, ses œuvres sont exposées avec celles d’une dizaine d’artistes de la communauté de rue au centre de loisirs Cedar Hill, à Saanich. L'exposition intitulée Building Bridges, soit construire des ponts, rend visible des artistes relégués aux marges de la société.

Star Casement, une des organisatrices, explique que par communauté de rue il faut entendre des personnes dans la tranche des revenus les plus faibles qui socialisent dans les parcs faute de pouvoir, par exemple, aller à des concerts ou dans des bars.

Ouvrir en mode plein écran Nancy Tutube, connue sous le nom de Potato, récupère des matériaux dans les poubelles ou auprès d'amis ouvriers, afin de créer ses roses en métal. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Potato, elle, vit par intervalles depuis sept ans dans la rue, alors qu’elle n’a que 24 ans. En ce moment, elle a un hébergement dans un des hôtels destinés aux personnes sans-abri. Elle a donc davantage d’outils, car elle a un endroit où les laisser, plutôt que de devoir les porter sur [son] dos ou dans un chariot de magasinage .

Créer après un deuil

Au secondaire, Potato suivait des cours de travail du métal. Elle trouve désormais ses matériaux, des fils de fer, de l’étain ou encore de la tôle, dans les poubelles. Des amis ouvriers récupèrent aussi pour elle des rebuts sur leurs chantiers. La jeune femme crée parfois des méduses super cool et le plus souvent des roses et des arbres. Dans un souffle, elle reconnaît que son art la fait tenir, alors que son partenaire est décédé il y a quelques années.

Plonger dans les bennes à ordures, seule, c’est un peu effrayant, mais je ne peux pas m'en empêcher. S’il y a une poubelle avec des métaux, j’y vais.

Ouvrir en mode plein écran Nancy Tutube, connue sous le nom de Potato, est entourée de Tanya Bub (à gauche) et de Star Casement, les co-organisatrices de l’exposition, et elles-mêmes artistes. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Redonner de la dignité et une place à ces artistes dans la société est un objectif qui émeut Star Casement jusqu’aux larmes.

Ils ont l’impression de faire partie de la société au lieu d’être des naufragés dans la rue. Cela leur permet de se sentir à nouveau humains, cela permet à leurs âmes de ne plus être écrasées, et [qu'ils ne soient plus] mis à l’écart et cachés.

Le début d'un travail de visibilisation de ces artistes

L’exposition a vu le jour grâce à la collaboration des artistes Tanya Bub et Star Casement, qui se sont rencontrées lors d’un documentaire sur l’itinérance dans les rues de Victoria.

Les organisatrices assurent que le travail pour visibiliser les artistes de la communauté de rue ne fait que commencer. Déjà, Star Casement imagine d’autres moyens, comme un site Internet, pour leur donner un espace afin de montrer et vendre leurs œuvres.

Ouvrir en mode plein écran Une dizaine d'artistes sont exposés au centre de loisirs Cedar Hill, à Saanich, jusqu'au 4 février. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Tanya Bub explique que les peintures, dessins, sculptures et travaux de perles sont plutôt modestes en taille, car ils sont produits dehors ou dans des lieux exigus. Elle pointe les nombreux obstacles rencontrés par ces artistes. Par exemple, Potato n’a pas de téléphone.

Ce serait un atout énorme si elle pouvait photographier son travail et le publier ensuite sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses auxquelles nous ne pensons pas, elle fait son travail, mais elle n'a pas vraiment de lieu pour le partager avec le public.

Ouvrir en mode plein écran Les créations de Nancy Tutube, connue sous le nom de Potato, ont quasiment déjà toutes été vendues avant la fin de l'exposition. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

À la découverte des mots laissés par les visiteurs, les rires et les pleurs s'entremêlent. Potato explique que l’un des visiteurs a écrit qu'il aimerait devenir un artiste comme elle et ses amis, plus tard. La quasi-totalité des œuvres de la jeune artiste a déjà été vendue.