Le groupe Embracer supprime 97 postes chez Eidos-Montréal

Le studio Eidos-Montréal, qui a notamment signé le jeu primé Marvel's Guardians of the Galaxy, est la plus récente victime de la vague de licenciements qui frappe les industries technologiques. Le groupe suédois Embracer, qui a acquis le bureau en 2022, a mis la hache dans 97 postes lundi.

Eidos-Montréal en a fait l’annonce dans une publication sur X (ex-Twitter). Le studio évoque le contexte économique, les défis de l’industrie et la restructuration globale annoncée par Embracer parmi les raisons qui le forcent à agir de la sorte.

La décision difficile de nous séparer de 97 personnes parmi nos équipes de développement, de l’administration et des services de soutien a été prise.

Fondé en 2007, le studio montréalais est passé aux mains du mastodonte du jeu vidéo Embracer en 2022. La transaction comptait aussi le studio Square Enix Montréal, qui a fermé ses portes un mois après avoir été rebaptisé Onoma et avoir changé d’identité de marque.

Parmi les grandes réalisations du studio, on compte Marvel’s Guardians of the Galaxy, couronné jeu de l’année aux Prix du jeu canadien, mais aussi pour la meilleure narration aux Game Awards, considéré comme les Oscars du jeu vidéo. Le studio a également sous son aile les séries à succès Tomb Raider et Deus Ex.

À son 15e anniversaire en 2022, Eidos-Montréal comptait quelque 500 membres de son personnel. Ces données remontent toutefois à avant son acquisition par le groupe Embracer.

Vague de licenciements

Eidos-Montréal n’est pas le seul studio à avoir annoncé la suppression de postes depuis le début de l’année. Behaviour Interactif, qui a pignon sur rue dans le quartier Mile End à Montréal, a annoncé se départir de 40 personnes – dont une dans son bureau torontois.

En novembre 2023, Ubisoft Canada avait annoncé la suppression de 98 emplois au Canada, dont la majorité à Montréal.

D’autres entreprises technologiques ont annoncé des licenciements dont on ne connaît pas encore les répercussions dans leurs bureaux au Canada, dont Microsoft et sa branche de jeux vidéo, ainsi que Google et Unity.

Selon le site Layoffs.fyi, ce sont près de 25 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans 94 entreprises liées à la technologie depuis le début de 2024.