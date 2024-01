Appel à supprimer des taxes pour réduire les coûts des assurances automobiles en Alberta

En Alberta, défenseurs de l’assurance et entreprises appellent le gouvernement provincial à considérer l’option de supprimer deux types de taxes qu’il perçoit sur les assurances automobile, afin d’aider les conducteurs à économiser environ 100 $ par an.

Les taxes ainsi visées sont celles qui s'ajoutent aux primes d'assurance automobile.

L'une d’elles est une taxe de 4 % sur les primes d'assurance. Elle s'applique également à d'autres types d'assurances, bien qu'à des taux inférieurs dans certains cas.

L'autre taxe est un prélèvement pour le recouvrement des coûts de santé, qui couvre les coûts estimés des collisions pour le système de santé de l'Alberta. Elle devrait augmenter de 28 % cette année, pour atteindre environ 30 $ par police d'assurance. Cela rapportera 86,8 millions $ à la province, selon Aaron Sutherland, vice-président du Bureau d'assurance du Canada (BAC).

Le BAC explique que la plupart des Albertains ignorent l’existence de ces taxes parce qu’elles ne figurent généralement pas sur les polices d'assurance. L’organisme, qui représente la plupart des assureurs de dommages au pays, souhaite donc que le gouvernement de l'Alberta s'en débarrasse.

Entre-temps, la province a plafonné à 3,7 % l'augmentation des primes que les assureurs peuvent appliquer aux bons conducteurs cette année.

D’après M. Sutherland, tous ces gestes posés par la province vont à l’encontre de ses objectifs déclarés en matière d’assurance automobile, à savoir que le gouvernement dit vouloir soulager le portefeuille des automobilistes.

Les conducteurs de l'Alberta continuent de payer des primes d'assurance parmi les plus élevées du pays.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'est jointe au BAC pour demander la suppression de ces taxes. Elle représente environ 10 000 petites entreprises de l'Alberta comptant cinq employés ou moins.

Selon Andrew Sennyah, analyste politique principal de la FCEI pour l'Alberta, les petites entreprises sont particulièrement touchées par les coûts d'assurance, notamment celles qui possèdent des flottes de véhicules.

Le dernier rapport mensuel du baromètre des affaires de la FCEI montre que 70 % des entreprises albertaines qu'elle représente ont mentionné les coûts d'assurance comme l'un des principaux obstacles à leurs activités. Seuls les impôts et les coûts de l'électricité ont été cités plus souvent.

Il s'agit de la principale contrainte en matière de coût des intrants pendant environ 11 mois en 2023 , affirme M. Sennyah, en soulignant par ailleurs que de nombreuses entreprises albertaines font déjà face à des coûts liés à l'augmentation des taxes foncières et aux remboursements des prêts d’urgence du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Si le gouvernement envisage d'alléger les coûts et d'améliorer les mesures d'abordabilité, c'est l'occasion pour lui de le faire à un mois de la présentation du budget.

Savannah Johannsen est l’attachée de presse du ministère du Trésor et des Finances de l'Alberta. Elle fait valoir que les deux taxes sont versées au fonds de recettes générales pour soutenir les services et les programmes de la province.

D’après elle, la taxe sur la santé avait considérablement diminué pendant la pandémie en raison de la réduction des habitudes de conduite et des blessures dues aux collisions, mais que, maintenant que ces habitudes sont presque revenues à leur niveau d'avant la pandémie, la taxe a augmenté.

Le gouvernement étudie toutes les options possibles pour rendre l'assurance automobile plus abordable en Alberta et tient compte de toutes les recommandations des Albertains et des experts en assurance.