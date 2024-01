Luc LeBlanc, seul en scène, charme le Capitol avec Y’a des morceaux qui lâchent

L'humoriste, aussi connu pour son rôle de Citrouille au Pays de la Sagouine, présentait samedi dernier son spectacle solo, Y’a des morceaux qui lâchent dans le cadre du Festival d’humour HUBCAP.

Après une série de spectacles de rodage au Québec, à Halifax et à Miramichi, Luc LeBlanc était fin prêt pour la scène monctonienne

Un rêve qu’il caressait depuis longtemps, celui de présenter un seul en scène devant un théâtre du Capitol plein à craquer.

Le rêve s’est matérialisé alors que Luc LeBlanc a eu le droit à une ovation debout de plusieurs secondes à la fin de son spectacle.

En entrevue, le comédien s’est dit choyé de pouvoir s’offrir au public dans une salle comme le fameux théâtre du Capitol, le tout chez lui en Acadie.

Je suis sorti de l’université en 1992 et à cette époque-là, même si c’est pas les années 30 quand même, on nous disait que pour faire notre métier en théâtre il fallait aller à Montréal ou à Québec. On était un peu têtu, et le pays de la Sagouine est arrivé. Et après 30 ans je me dis "wow ! On est encore ici et on bâtit un public un show à la fois" , mentionne Luc LeBlanc

Une aisance sur scène, appuyée par une carrière de 30 ans de théâtre au Pays de la Sagouine, Luc LeBlanc avait samedi soir, une présence et une prestance qui a su charmer le public.

J'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes pour m'aider avec mes textes par ce que la formulation des textes en humour n’est pas pareil comme au théâtre. Au théâtre tu racontes ton histoire et il y'a des punchs plus tard. En humour tu dois prendre les situations et les brasser, les punchs doivent arriver rapidement. Je dirais vraiment que la structure est différente, raconte Luc LeBlanc.

À plusieurs occasions il était possible d’entendre les gens assis dans la salle rire à gorge déployée des nombreuses anecdotes de l’humoriste.

C’est que Luc LeBlanc, comme plusieurs humoristes, puise son inspiration dans les petites choses de son quotidien, d'où le caractère universel de ses propos

Que ce soit la perte des cheveux, un vol de voiture ou le fait de ne plus pouvoir manger de patate sous ordonnance de son médecin, le public s’est rapidement senti interpellé par les histoires qu’il racontait sur scène.

Dans mon show la plupart des trucs sont vrais. Je pars d’une vérité et j’en ajoute, il faut que ça vienne de moi, des choses que j’entends, que je vis.

Maintenant que sa carrière de spectacle d'humour semble prendre son envol, Luc LeBlanc mentionne qu’il devra trouver un équilibre entre sa carrière de théâtre et d’humour.

Ce n’est pas clair encore dans ma tête […] Mon cœur reste au Pays de la Sagouine, pendant l’été je suis là pour sûr et aux fêtes aussi. Il reste janvier, février, mars, avril, septembre, octobre où je peux faire de l’humour , ajoute le comédien.

D’autres représentations de Y’a des Morceaux qui lâchent sont prévues dans les prochains mois