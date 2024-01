La STF annonce une journée de grève tournante jeudi

Les enseignants de cinq associations locales de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) seront en grève jeudi.

Dans un communiqué publié lundi, la STF indique qu'il s'agit d'une grève tournante, c'est-à-dire que les membres du personnel enseignant de plusieurs établissements scolaires cesseront de travailler à tour de rôle.

Associations visées par la journée de débrayage : Holy Trinity Teachers (Division scolaire catholique Holy Trinity)

(Division scolaire catholique Holy Trinity) Horizon Teachers (Division scolaire Horizon)

(Division scolaire Horizon) Prairie South Teachers (Division scolaire Prairie South)

(Division scolaire Prairie South) Prince Albert and Area Teachers (Division scolaire catholique de Prince Albert et Division scolaire publique de Saskatchewan Rivers)

(Division scolaire catholique de Prince Albert et Division scolaire publique de Saskatchewan Rivers) Tri-West Teachers (Division scolaire catholique Light of Christ, Division scolaire Living Sky et Sakewew High School)

De plus, six écoles du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) seront aussi touchées, soit l’École Ducharme, l’École Mathieu de Gravelbourg, l’École Beau Soleil, l’École Père Mercure, l’École Saint-Isidore et l’École Valois.

Les cours, le transport scolaire et les activités parascolaires seront annulés.

Dans le communiqué, la présidente de la STF , Samantha Becotte, déplore l’inaction du gouvernement dans le processus.

Où est le ministre de l’Éducation? Les personnes font tout pour porter leurs préoccupations à son attention, mais il refuse d’écouter , dit-elle, ajoutant que les enseignants préfèrent être dans leur classe pour soutenir leurs élèves.

Les négociations entre les enseignants et la province portent principalement sur la composition des classes et leur complexité ainsi que sur les salaires.

Le gouvernement provincial propose une hausse des salaires de 7% sur trois ans.

De son côté, la STF continue de s’appuyer sur sa proposition d’ouverture. Elle demande une augmentation salariale annuelle de 2% ajustée à l'inflation pour chacune des quatre prochaines années.