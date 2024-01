Si les nids-de-poule font habituellement leur apparition au printemps avec la fonte de la neige, plusieurs automobilistes ont eu la fâcheuse surprise d'en rencontrer sur leur chemin au cours des derniers jours.

C'est le cas de René Lemire, qui a lourdement abîmé sa voiture dans un nid-de-poule. C'est arrivé en décembre. Il y avait une petite neige. J'ai traversé King Est sur Saint-François Sud. Il y avait un énorme nid-de-poule que je n'ai pas pu éviter. J'ai eu une crevaison. J'ai dû faire venir une remorqueuse et tout le tralala , raconte-t-il. Il lui a fallu acquitter la facture et sa voiture a été au garage pendant une semaine, le temps de trouver les pièces nécessaires et de réparer le tout.

Ouvrir en mode plein écran René Lemire a endommagé son véhicule après être passé dans un nid-de-poule. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'automobiliste a écrit à la Ville de Sherbrooke pour lui faire part de la situation. Une chose que je déplore, c'est que la Ville se dégage de toute responsabilité en lien avec les nids-de-poule pour les pneus et les équipements de suspension. Elle ne paie rien pour ça. Je comprends [qu'elle ne peut pas payer pour tout le monde], mais on paie des taxes.

Après sa plainte à la Ville, M. Lemire soutient que le trou a été réparé dans les 48 heures. Mais il est déjà en train de se reformer.

Ouvrir en mode plein écran C'est ce nid-de-poule, sur le boulevard Saint-François au centre-ville de Sherbrooke, qui a causé des bris à la voiture de René Lemire. Sur la photo, on voit qu'il a été réparé (à droite), mais que le trou est en train de se reformer. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Un conseil que je peux donner : tenez-vous à gauche! Les nids-de-poule sont tous à droite!

M. Lemire n'est pas le seul dans cette situation. Une petite tournée dans quelques rues de Sherbrooke nous a permis de constater qu'il y a de nombreux trous dans la chaussée.

Comment expliquer la formation d'un nid-de-poule? Plusieurs facteurs y contribuent : les changements de température, le poids des véhicules, la qualité du composite bitumineux ou encore la technique de pose. Si le système routier québécois est dégradé, c'est qu'un ou plusieurs facteurs ont été négligés lors de la pose du bitume.

Ouvrir en mode plein écran Certains nids-de-poule sont immenses, comme ici, sur la rue du Cégep près du parc Victoria. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Une mésaventure qui peut coûter cher

Abîmer son véhicule à cause d'un nid-de-poule, ça coûte cher, et encore plus depuis la pandémie, rappelle le porte-parole de CAA-Québec, David Marcil. Les pièces de remplacement sont onéreuses. Depuis 2020, les prix ont augmenté, principalement en raison du coût de transport. Les conteneurs sont très, très chers. Le prix se réflète dans la facture au garage.

Croiser un tel trou sur notre chemin peut faire un gros trou dans le budget. Le parallélisme peut coûter 200 $, la rotule de suspension, de 150 à 300 $, un amortisseur, de 200 à 400 $ : c'est une facture qui grimpe rapidement et qui peut être très salée , cite M. Marcil en exemple.

Ouvrir en mode plein écran Un nid-de-poule près du parc Victoria, à Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Ce dernier soutient que les automobilistes ont bien peu de recours lorsqu'ils se trouvent dans cette situation. Selon la loi, les municipalités et le gouvernement ne peuvent pas être tenus responsables des dommages causés aux pneus et aux éléments de la suspension. Si les dommages concernent des éléments autres, on peut faire une réclamation sur le site Internet de la Municipalité.

David Marcil n'en encourage pas moins les automobilistes à faire une demande à la Cour des petites créances, et ce, même si les dégâts touchent les pneus ou la suspension. On inclut des photos du nid-de-poule et des dommages au véhicule, l'avis du garagiste, la taille du nid-de-poule, les témoignages. Le but est de prouver qu'il y a eu négligence, que la Ville était au courant qu'il y avait un nid-de-poule et qu'elle n'a rien fait.

Avec les informations de René-Charles Quirion et de Guylaine Charette