Grandir en préservant son histoire, un défi pour Halifax

Halifax croît à un rythme effréné. Depuis plusieurs années, sa population augmente rapidement, ce qui force la construction de nombreux immeubles d'habitation. Ces projets se heurtent à la riche l'histoire et au patrimoine de la capitale néo-écossaise.

La professeure à la faculté d'architecture et d'aménagement à l'université Dalhousie Sarah Bonnemaison croit que pour bien planifier cette croissance, il faut se concentrer sur les quartiers.

Je pense qu'il y a des quartiers à Halifax qui sont très intéressants historiquement, dit-elle. Par exemple, les maisons d'Hydrostone, construites juste après l'explosion, ont énormément de leçons à nous enseigner.

Ouvrir en mode plein écran Une rue du quartier Hydrostone à Halifax. Photo : CBC/Gareth Hampshire

Sarah Bonnemaison considère le quartier Hydrostone comme un modèle à conserver, mais aussi à reproduire. Elle y voit une approche équilibrée, avec des endroits où vivre et des espaces verts.

Donc, à mon avis, ce serait une très bonne idée de protéger ces quartiers et d'aider les gens qui sont propriétaires à rénover leur maison de telle façon que ça garde le caractère historique du quartier , ajoute-t-elle.

Elle est consciente des défis qui accompagnent la préservation du patrimoine, mais à son avis, ils ne sont pas insurmontables, surtout avec une volonté politique.

Il y a énormément de petites maisons très très jolies qui ont été construites au 19e siècle, mais qui sont en bois et qui sont vraiment comme des passoires énergétiques , constate-t-elle. Donc la première chose, c'est d'aider les propriétaires à les améliorer du point de vue énergétique.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Bonnemaison est professeure à la faculté d'architecture et d'aménagement à l'université Dalhousie. Photo : Facebook/Dalhousie University Faculty of Architecture and Planning

La professeure d'architecture de Dalhousie reconnaît que la ville a déjà plusieurs succès à son actif.

La plupart des gens maintenant gardent la façade et puis construisent vraiment haut par derrière , explique-t-elle. Et ça, finalement, je trouve que c'est une bonne technique, parce que quand on marche dans la rue, on a la même proportion.

Mais elle croit que comme partout ailleurs, il y a toujours moyen d’améliorer les manières de faire pour obtenir un meilleur équilibre entre le neuf et le vieux.

La chose qui est la plus importante à protéger à mon avis, c'est le tissu urbain, et il y a énormément de lois qui détruisent ce tissu urbain , affirme Sarah Bonnemaison.

Il faut changer les lois sur le stationnement, car elles sont vraiment extrêmement destructrices.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Bonnemaison demande aux gens d'Halifax de repenser leur relation avec la voiture. Photo : Radio-Canada

Elle cite en exemple les gens forcés de paver leurs jardins pour garder leur voiture dans certains quartiers, où la Ville empêche le stationnement dans les rues en hiver.

Elle déplore aussi les lois d’Halifax obligeant les entrepreneurs à fournir du stationnement pour leur immeuble, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour faire des espaces souterrains.

Il faut absolument changer notre attitude vis-à-vis de la voiture et ça rendra le logement moins cher , croit-elle. Ça laissera aussi plus d'endroits pour avoir des bicyclettes, des jardins et autre chose.

D'après une entrevue de l'émission Le Réveil de T.-N.-L. et le N.-É.