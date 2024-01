Une Néo-Brunswickoise invite les personnes qui ont des symptômes d’une infection à la bactérie streptocoque de type A à ne pas hésiter à consulter un service de santé et à subir un test. Son mari a hésité et il en est mort le 19 janvier à Moncton. Il avait 49 ans.

Kim Wetmore ne veut pas que d’autres personnes souffrent. Son mari Dan remettait toujours l’idée de consulter.

Sa mort survient alors qu’il y a une flambée d’infections invasives à streptocoque A au Canada. La bactérie tue environ une personne sur 10 qui la contracte. On a recensé plus de 4600 cas au Canada en 2023.

Ouvrir en mode plein écran Un streptocoque de groupe A. Photo : Associated Press / National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Une infection invasive à streptocoque A se produit lorsqu’une bactérie commune au streptocoque, qu’on retrouve habituellement dans la gorge ou sur la peau, se propage et peu causer une fasciite nécrosante, connue comme la maladie dévoreuse de chair.

Les symptômes d’une infection au streptocoque A : Mal de gorge

Fièvre

Infection cutanée bénigne (éruptions, ulcères, bosses, cloques)

Le Nouveau-Brunswick comptait en moyenne six décès par an avant 2022, mais a enregistré 10 décès en 2023. Selon des données de la santé publique, deux personnes ont succombé à la maladie entre le 1er et le 12 janvier, incluant un enfant.

Début des symptômes

Dan Wetmore a développé des symptômes le 8 janvier. Comme il avait mal à la gorge, il a décidé de s’absenter de son travail cette fin de semaine là au stand de Kurt Sausage au Marché de Moncton.

Après une semaine, il se sentait mieux, explique son épouse. Il est allé travailler le lundi, mais s’est rapidement senti mal. Fatigue, mal de tête, vomissements et douleurs musculaires l’ont remis à l’arrêt pour le reste de la semaine.

Je lui ai dit qu’il devait aller à l’hôpital, que ce n’était pas juste la grippe , raconte Mme Wetmore.

Les choses ne se sont pas améliorées. Dan a appelé le 911 vers 6 h le 19 janvier. Lorsque Kim est arrivée à l’hôpital, on lui a expliqué que son mari avait le streptocoque A. Il est décédé au cours de l’après-midi.

Prévention

Après le diagnostic, Kim Wetmore a dû s’isoler et s’est vu prescrire des antibiotiques. Le lendemain des funérailles, son frère a reçu un test positif au streptocoque A. La maladie a été prise en main rapidement, se console Mme Wetmore. Mais elle ajoute que n’eût été la mort de Dan, son frère aurait probablement aussi ignoré les symptômes.

Au Nouveau-Brunswick, la santé publique demande aux citoyens de redoubler de vigilance et d’appliquer les mesures de prévention, comme de rester à la maison si on est malade, bien se laver les mains, porter un masque en public lorsqu’on est malade et être à jour en matière de vaccination.

D'après un reportage de Philippe Drost de CBC