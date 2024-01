La pizza connue sous le nom de « Regina-style » attire, depuis quelque temps, l’attention des habitants de la province et d'ailleurs. Le chef Jim Baiton, qui détient le secret de la recette de cette pizza affirme qu'il a appris à créer sa marque en s’inspirant des familles grecques de la ville.

Jim Baiton est le propriétaire de Tumbler's Pizza, dans l'est de Regina, une cuisine commerciale qui produit des pizzas à la mode de Regina à emporter ou à livrer.

Ses pizzas sont offertes dans 110 épiceries de l'Ouest canadien.

M. Baiton raconte que ses pizzas ont même été expédiées au Japon. Elles ont aussi traversé la frontière de l'Arizona de manière illégale.

C'est comme lorsque vous renversez de l'eau, elle va se répandre à certains endroits , explique-t-il.

Cette spécialité de Regina est composée d'une pâte recouverte d'une sauce piquante, de viande, de légumes, parfois d'ananas, et d'une multitude de couches de fromage. Elle est épaisse comme des lasagnes et coupée en carrés. Un carré de 13 pouces peut peser jusqu'à près de 2,5 kg.

Tous les styles de pizzas sont excellents, mais nous avons la chance de faire les meilleures pizzas avec la meilleure qualité et la plus grande passion dans une seule pizza.

Plusieurs estiment que ce genre de pizzas a permis de faire connaître Regina dans le monde culinaire. C’est le cas de Loseth Scheirer, qui a abordé la question dans le premier épisode du nouveau balado de CBC, intitulé Good Question.

C'est probablement l'une de mes pizzas préférées , dit-il.

Le chroniqueur culinaire de Saskatoon Dan Clapson affirme pour sa part : Chaque ville aime affirmer qu'elle a quelque chose d'unique.

Ainsi, les Winnipégois pensent que le cocktail paralyseur a été créé dans leur ville, même si les habitants du Colorado sont d'un tout autre avis. Les habitants de Calgary estiment que le cocktail César a été créée chez eux, mais une boisson similaire, appelée Bloody Mary, tire ses origines de France.

J'ai l'impression que ce type de pizza existe dans de nombreux endroits , affirme Dan Clapson.

Ouvrir en mode plein écran Une pizza chaude de style Regina sort du four. Photo : (Adam Bent/CBC)

Même s’il existe le même type de plat dans d’autres villes, celui de Jim Baiton a un goût particulier et lui seul en connaît les épices secrètes.

Les déchets de son commerce sont transportés dans un lieu tenu secret pour se démarquer de ses concurrents.

Il faut une semaine pour préparer la sauce, et c'est l'un des éléments les plus importants de notre pizza , affirme Jim Baiton. Il n'y a que deux personnes qui connaissent la recette de la sauce, mon fils et moi.

Avec les informations de Leisha Grebinski