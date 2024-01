La célèbre autrice-compositrice-interprète canadienne Joni Mitchell chantera lors de la cérémonie des Grammy à Los Angeles le 4 février.

L'organisation a précisé que ce serait la première fois que la célèbre artiste monte sur la scène pour une prestation au gala, après 18 nominations et 9 victoires.

Cette année, la musicienne qui a célébré ses 80 ans en novembre est nommée dans la catégorie du meilleur album folk pour Joni Mitchell at Newport, un album enregistré devant public en juin 2022 et réalisé par Brandi Carlile.

Elle est en compétition avec Dom Flemons pour l’album Traveling Wildfire, The Milk Carton Kids pour I Only See the Moon, Nickel Creek pour Celebrants, Old Crow Medicine Show pour Jubilee, Paul Simon pour Seven Psalms et Rufus Wainwright pour Folkocracy.

L'album de Joni Mitchell a été accueilli avec surprise et joie, puisque l’interprète de Both Sides Now, A Case of You et Big Yellow Taxi a été victime d’un anévrisme cérébral en 2015, et plusieurs craignaient qu’elle ne puisse plus jouer ou chanter.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

En 2002, l'Académie des Grammy avait décerné à Joni Mitchell un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière. Elle est décrite par l'organisation comme l'une des artistes féminines les plus importantes de l'ère du rock .

Aux États-Unis, elle a reçu l’an dernier le Prix de la chanson populaire de la Library of Congress Gershwin. Aucun autre artiste du Canada n’a reçu cet honneur depuis la création de l'institution, en 2007.

Billy Joel également de retour sur scène

La semaine dernière, l’Américain Billy Joel avait aussi été nommé dans la liste des prestations attendues des Grammy 2024. Nommé 24 fois durant sa carrière et lauréat de 5 prix Grammy, l’auteur-compositeur-interprète âgé de 74 ans n’a fait paraître aucune nouvelle musique depuis 2007.

Il a suscité l’émoi des mélomanes la semaine dernière en dévoilant quelques notes d’une nouvelle pièce, Turn the Lights Back On, qui sortira le jeudi 1er février.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Billie Eilish, Burna Boy, Dua Lipa, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott et U2 vont également faire partie des numéros présentés lors du gala de dimanche.

Avec les informations de Associated Press