En réponse à la frustration soulevée par les nombreux chantiers obstruant les voies publiques, la Ville de Montréal a lancé lundi une carte interactive répertoriant presque toutes les entraves sur son réseau routier.

La Ville souhaite ainsi changer la culture des chantiers et rendre imputables les donneurs d’ouvrage et les entrepreneurs, a expliqué lundi la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, en entrevue à l'émission Tout un matin, diffusée sur les ondes d'ICI Première.

En plus des chantiers menés par la Ville et les arrondissements, la carte Info Entraves et Travaux répertorie les travaux menés par Hydro-Québec, la Société de transport de Montréal, le ministère des Transports et les chantiers immobiliers privés , a précisé Émilie Thuillier, qui est également responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

Seuls les travaux d’urgence et ceux de la commission des services électriques de Montréal n’y figurent pas.

Le public peut désormais connaître, pour chacune des 895 entraves répertoriées, le responsable, la durée prévue, la nature des travaux ainsi que les impacts sur la circulation et le stationnement. Ces informations sont colligées automatiquement à partir des quelque 55 000 permis d'occupation temporaire du domaine public délivrés chaque année par les arrondissements, selon la Ville.

L'interface est très visuelle et permet de voir la superficie de la rue qui est entravée .

Mme Thuillier invite les citoyens qui constatent un dépassement de la date d'échéance d’un chantier à le signaler. Des gens iront sur place et vérifieront avec l’entrepreneur pour enlever ou pour prolonger le permis.