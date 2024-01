La Néo-Brunswickoise Lissa Anne McGaghey remporte l’or en patinage synchronisé en Hongrie

La jeune femme, originaire de Campbellton, s’illustre comme membre du club de patinage synchronisé Les Suprêmes au Québec.

Déjà championnes du monde de patinage synchronisé à Lake Placid en 2023, elle et son équipe viennent de monter sur la plus haute marche du podium à la Coupe Budapest en Hongrie. Le club tient ses activités à Saint-Léonard sur l'île de Montréal.

Lissa Anne McGaghey a amorcé son aventure de patinage synchronisé au printemps 2022. Habitant déjà la région de Montréal pour sa carrière en solo, elle a fini par se joindre à l'équipe sénior Les Suprêmes, club d’excellence en patinage synchronisé.

J’ai patiné en simple pendant plusieurs années. Une blessure pendant ma carrière solo m’a remis en question. Je me suis dit : "est-ce que je continue ou j’arrête pour me concentrer sur mes études?" C’est la maman de patineuses avec les Suprêmes qui a suggéré à ma mère que j’aille faire un essai avec ce club. Je savais que le synchro existait mais je n’en connaissais pas grand-chose , confie-t-elle.

J’ai essayé le patinage synchronisé et j’ai tout de suite aimé. J’ai donc décidé de me joindre aux Suprêmes. J’avais entendu parler d’elles et de leur succès. C’était un bon choix.