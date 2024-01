À la suite d’une semaine marquée par quatre arrêts de service en quatre jours, le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, estime que le taux d’efficacité du REM est « bon », mais que la durée des arrêts de service est beaucoup trop longue.

Cette séquence d’interruption de service a commencé mercredi dernier par une panne en pleine heure de pointe du soir qui a paralysé la circulation des trains plus de 45 minutes dans les deux directions. Jeudi, c’est un problème dans le fonctionnement d’une porte palière qui a provoqué un arrêt de service.

Vendredi, un bris d’équipement a provoqué un ralentissement de service et samedi, la circulation des trains a dû être interrompue deux heures sur le pont Samuel-De Champlain pour procéder au déglaçage de la structure. Un problème hors du contrôle des autorités du REM , mais qui a causé tout autant de désagrément aux usagers.

Depuis le retour du mois de janvier, il y a eu des choses difficiles et cette semaine, effectivement, c’est un mauvais concours de circonstances. Ça n’excuse en rien la situation. On est pleinement conscient des inconvénients que cela cause aux usagers , a déclaré le patron du REM , Jean-Marc Arbaud, au micro de l’émission Tout un matin, sur les ondes d’ICI Première.

Questionné sur la fiabilité de la mise en service du premier tronçon du REM , il y a six mois, M. Arbaud assure que le taux d’efficacité du REM , qui devrait se situer autour de 99 %, est toujours bon, mais que c’est la durée des interruptions de service qui pose problème. Et on n’en est absolument pas satisfait , précise le patron du REM.

Est-ce qu’on peut avoir des pannes? C’est certain, mais pas avec une durée aussi importante par rapport à la cause [de la panne].

Ouvrir en mode plein écran Des milliers d'usagers utilisent le REM chaque jour pour se rendre au centre-ville de Montréal. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Une partie du problème vient notamment de la formation des employés qui n’ont pas encore, selon lui, suffisamment l’habitude de nouveau système de transport. Par exemple, lors de l’incident impliquant une porte palière jeudi, c’est une mauvaise manœuvre lors de la remise en service qui aurait prolongé indûment la panne, a relaté M. Arbaud.

Nos fournisseurs [AtkinsRéalis et Alstom] savent très bien qu’il faut qu’ils apportent rapidement des solutions aux différents enjeux.

Mais il n’y a pas que les temps de réponse aux pannes qui clochent. La communication avec les usagers des trains demeure toujours problématique. Mercredi, les usagers pestaient contre les longues files d’attente pour les navettes et la transmission de mauvaises informations aux passagers dont plusieurs ont été dirigés vers des sites où il n’y avait pas de navettes.

C’est important qu’on communique mieux et plus par anticipation. Il y a des événements dans la semaine où la communication était loin d’être parfaite.

Ouvrir en mode plein écran Des autobus doivent être mis en service rapidement lors des arrêts de service du REM pour assurer la circulation des usagers. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’entente qu’a prise le REM avec l’ ARTM pour activer un système d’autobus pour déplacer les usagers lors des pannes connaît aussi son lot de ratés, a souligné M. Arbaud, qui explique que l’ ARTM n’a pas été en mesure de fournir mercredi dernier des autobus à la Gare Centrale en heure de pointe pour une raison qu’il dit ignorer. Il présume que c’est à cause d’un manque de chauffeurs.

Publicité

On a une entente avec l’ ARTM pour qu’ils mettent en place un plan de relève advenant certains événements et il faut que ce plan de relève soit en place et soit efficace.

Québec s'impatiente

Au cabinet de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, on s’impatiente à la suite de ces arrêts de service récurrents depuis la mise en service du REM en juillet 2023.

Pour provoquer un transfert modal, il faut que nos réseaux de transport collectif fonctionnent! La ministre Guilbault est en lien avec les équipes du REM et de l’ARTM. Les problématiques rencontrées depuis six mois doivent être prises au sérieux et nous devons nous assurer que les usagers sont bien informés. Il est impératif que le système s’améliore , a réagi lundi le cabinet de la ministre.

La grogne s'installe

Pendant ce temps, les plaintes de la clientèle se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, où une pétition circule pour réclamer le retour du système d’autobus sur le pont Samuel-De Champlain, jugé plus fiable que le REM .

Publicité

D’autres réclament une action collective contre le REM pour dédommager les usagers.

Enfin, certains clients disent qu’ils en ont assez d’être en retard au travail et qu’ils sont retournés à la voiture. Ce à quoi Jean-Marc Arbaud répond : Nous faisons tout pour aider nos fournisseurs à fournir une prestation de qualité et avec un système qui soit fiable. Le plus fiable possible.

En ce qui a trait aux problèmes de nuisance sonore des trains, le patron du REM a expliqué que le processus de meulage des rails est complété et que 85 % des absorbeurs dynamiques sont installés. Les 15 % manquants seront installés au printemps.

On peut voir que les mesures que nous avons prises ont eu un impact excellent sur le bruit et les nuisances sonores , se félicite M. Arbaud.

Pour ce qui est de l’entrée en service du tronçon de la phase 2 qui comprend les segments Ouest-de-l'Île, Rive-Nord et Centre de Montréal, des trains devraient commencer à y circuler dans le cadre d’essais au printemps, a assuré M. Arbaud.