Brandon Metallic aurait feint son inaptitude

Un rapport dont les conclusions ont été dévoilées en l'absence du jury statue sur le fait que Brandon Metallic aurait, dans le cadre d'autres procédures judiciaires, feint son inaptitude à subir son procès.

Les écarts de conduite et les propos décousus de Brandon Metallic ont pris une place importante dans la première semaine de son procès pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire, et ce, dès les premières heures d'audience au palais de justice de New Carlisle.

Alors que le jury appelé à rendre son verdict est désormais isolé, Radio-Canada peut dévoiler certains éléments, frappés jusqu'ici d'une ordonnance de non-publication, qui jettent une nouvelle lumière sur ces comportements.

Le 19 janvier, alors que l’accusé avait été contraint la veille par le juge de suivre les procédures virtuellement en raison de ses écarts de conduite, la question de l'aptitude de Brandon Metallic à subir son procès a été évoquée hors jury.

Me Florence Frappier-Routhier, procureure aux poursuites criminelles

Il a notamment été question, dans cet échange entre la Couronne et le juge Guy De Blois, de la possibilité de demander une nouvelle expertise pour évaluer l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

La procureure aux poursuites criminelles, Me Florence Frappier-Routhier, a alors porté à l’attention du tribunal un rapport déposé par l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, en mars 2023. Cette expertise avait été demandée dans le cadre de procédures intentées contre l’accusé pour des infractions perpétrées durant sa détention à la prison de Baie-Comeau, deux semaines après son arrestation à Listuguj.

Nous sommes d’opinion que monsieur feint de ne pas être apte à subir son procès.

Dans ce rapport, le psychiatre Louis Morissette qualifie d’ailleurs de stratégique l’attitude de Brandon Metallic. Il précise qu'elle n’est pas, de son point de vue, le reflet d’une maladie pathologique . Après avoir pris connaissance des conclusions de ce rapport, le juge Guy De Blois a ordonné la poursuite du procès.

Selon la loi, l’aptitude d’une personne à subir un procès est évaluée à partir de trois critères, soit sa capacité à comprendre ce qui se passe en cour, sa capacité à comprendre les peines et les dommages qu’elle pourrait subir ainsi que sa capacité à communiquer avec son avocat. Dans ce cas-ci, l'accusé a choisi de se représenter seul.

En septembre 2021, à l'issue d'une première évaluation psychologique qu'il avait lui-même demandée, Brandon Metallic avait été déclaré inapte à subir son procès par l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Selon le rapport découlant de cet examen, l'individu aurait souffert d’un trouble psychotique qui le mettait dans une situation de déni quant au processus judiciaire et qui engendrait des idées paranoïdes .

Un couloir de l'Institut Philippe-Pinel, à Montréal. (Photo d'archives)

L'homme a été jugé apte en janvier 2022 à la suite d'une deuxième expertise, puis de nouveau déclaré inapte en avril 2022. Il a été finalement jugé apte en juin de la même année. La question n'avait plus été soulevée par la suite.

Des propos étonnants

Brandon Metallic a gardé le silence pendant plusieurs jours d’audience, du 19 au 31 janvier. Dans les jours précédents, il avait toutefois tenu des propos étonnants.

Lors de la toute première journée de témoignages de la poursuite, l’accusé a demandé au juge Guy De Blois à quel moment le magistrat avait subi une évaluation psychiatrique pour la dernière fois.

Au cours de ces premiers jours de procès, l'individu a souvent traité le magistrat de faux juge et le tribunal, de fausse cour , à certaines occasions en présence du jury.

C’est sans parler du fait que le quatrième jour du procès, il a laissé entendre, sans fondement, que le juge avait été reconnu coupable du trafic humain de 900 enfants et de pornographie juvénile. Selon lui, le magistrat devait retourner en prison .

Faisant peu de cas de ces propos, le juge a continué le procès.

L'escalier menant aux salles d'audience du palais de justice de New Carlisle (Photo d'archives)

Brandon Metallic a aussi déclaré que tous les juristes présents en cour souffraient de démence , en plus d’alléguer à plusieurs reprises que les intervenants présents étaient des criminels .

L'individu a également demandé à la policière Mélanie Fournier, en l'absence du jury, s’il était vrai qu’elle était interdite de séjour aux États-Unis à la suite d’une fraude de carte de crédit commise en 1994. Le juge De Blois a d'ailleurs rappelé à l'ordre l'accusé, précisant que la policière n'avait jamais été accusée de quoi que ce soit.

À plusieurs reprises durant ces journées, le juge Guy De Blois a paru réfléchir à la bonne attitude à adopter. Il a d'ailleurs souvent prévenu l’accusé que sa patience s’amenuisait. Je ne ferai pas un procès de cinq semaines comme ça , avait-il lancé à l’accusé à la veille de l'exclure de la salle de cour.

Le juge a comparé le procès, le 19 janvier, à une marche sur un fil très mince , disant vouloir protéger l’intégrité des procédures tout en favorisant la participation de l’accusé.

Une rencontre avec des enquêteurs

Le 19 janvier, les membres du jury ont brièvement aperçu l'accusé, désormais exclu de la salle de cour, au cœur d'une empoignade avec des agents correctionnels de la prison de New Carlisle. Ces employés tentaient vraisemblablement d'inciter l'individu, agité, à prendre place devant le système de visioconférence qu'il devait utiliser jusqu'à nouvel ordre pour suivre les procédures.

Plusieurs jours plus tard, tandis que Brandon Metallic refusait toujours de prendre part à son procès, l'individu a demandé à rencontrer des agents de la Sûreté du Québec (SQ). En l'absence du jury le 24 janvier, le directeur régional pour le ministère de la Sécurité publique, Marc Dorais, a précisé au tribunal que l'accusé souhaitait porter plainte auprès d'enquêteurs en lien avec cette altercation.

Brandon Metallic était détenu au palais de justice de New Carlisle durant son procès. (Photo d'archives)

Les audiences ont d'ailleurs été ajournées le temps que cette rencontre ait lieu, car l'accusé avait démontré une ouverture à revenir en cour une fois cette étape franchie.

Marc Dorais est revenu témoigner après cette pause. Il a à ce moment indiqué que Brandon Metallic souhaitait désormais attendre la fin de l'enquête dans ce dossier pour revenir en cour. Il n'a pas été revu, physiquement ou virtuellement, avant le 31 janvier.

La Sûreté du Québec n'est pas en mesure d'infirmer ou de confirmer qu'une plainte a été déposée par Brandon Metallic.