Un album à paraître ce printemps pour Peanut Butter Sunday

Le groupe punk-rock acadien Peanut Butter Sunday a lancé la semaine dernière un nouvel extrait d'un tout premier album à venir au printemps.

Cet extrait s'ajoute à quelques chansons et un mini-album lancé par le quatuor de la Baie Sainte-Marie depuis sa formation en 2022.

Composé par Normand Pothier, l'extrait Fort McMurray est inspiré d'un séjour du musicien dans cette ville albertaine, en tournée comme batteur pour P'tit Belliveau.

Le style percussif de la chanson donne le ton de l'album à venir. La batterie et les guitares de la chanson sonnent à la manière du groupe pop punk Blink-182, une grande inspiration musicale pour les membres du groupe Néo-Écossais.

Normand avait vraiment une bonne idée dans la tête quand il a écrit cette tune-là, et je voulais lui donner le meilleur produit possible en terme de drum.

J'ai mis mon identité dedans, mais c'était vraiment pour le bigger picture à Normand, qui est un gros fan de la fin des année 1990, début 2000. Les riffs qu'on fait c'est vraiment classique [de cette époque] , ajoute celui qui joue de la batterie depuis son enfance, et de manière plus sérieuse depuis l'adolescence.

Ouvrir en mode plein écran André LeBlanc, le batteur du groupe punk-rock acadien Peanut Butter Sunday lors d'un spectacle au festival d'été de Québec, en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L'album à venir sur l'étiquette de musique Acadian Embassy est co-produit par Jean-Pascal Comeau, musicien dans les groupes Grand Dérangement et Comté de Clare.

Une tournée en février

Le quatuor, qui sera en tournée au Québec et en Ontario à partir du 1er février, n'a pas eu la chance de retourner au Québec depuis qu'il s'est produit sur la scène du Festival d'été du Québec, en juillet 2023, en première partie de leurs idoles, les légendaires groupes Bad Religion et Green Day.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe punk-rock acadien Peanut Butter Sunday lors d'un spectacle au festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Cette tournée icitte, on va vraiment pouvoir voir s'il y a une différence depuis le Festival d'été de Québec , laisse savoir André LeBlanc. En termes d'auditeurs mensuels, oui, il y a une différence. Et on a beaucoup plus de followers sur Instagram.