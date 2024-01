Le salaire minimum franchit les 15 $ l’heure au Nouveau-Brunswick

Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick passera de 14,75 $ à 15,30 l'heure le 1er avril.

Il s'agit d'une augmentation de 55 cents.

En queue de peloton

Le Nouveau-Brunswick est l'avant-dernière province à faire passer le salaire minimum à 15 $ l'heure ou plus. Le salaire minimum est toujours de 14 $ l'heure en Saskatchewan, mais passera à 15 $ en octobre.

La province était aussi la dernière des provinces atlantiques à offrir un salaire de moins de 15 $ l'heure.

Salaire minimum au Canada Province Salaire horaire minimum actuel Nouveau-Brunswick 14,75 $ Terre-Neuve-et-Labrador 15 $ Nouvelle-Écosse 15 $ Île-du-Prince-Édouard 15 $ Ontario 16,55 $ Québec 15,25 $ Alberta 15 $ Colombie-Britannique 16,75 $ Manitoba 15,30 $ Saskatchewan 14 $ Source : Conseil canadien de commerce de détail

Le salaire minimum est indexé sur l’indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick, arrondi à 0,05 $ près. L’indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick a augmenté de 3,6 % en 2023.

Cette loi est révisée tous les deux ans, et un examen aura lieu cette année.

Une augmentation jugée insuffisante

Le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick souligne cette augmentation, mais la juge insuffisante.

L'organisme estime que le salaire minimum doit être augmenté à 20 $ l'heure pour correspondre à un revenu de subsistance. Il exhorte le gouvernement à faire le passer à ce montant.

Gabrielle Ross-Marquette, coprésidente syndicale du Front commun pour la justice sociale, croit que les mesures prises que le salaire minimum doit être augmenté pour atteindre les 20 $ l'heure. (Photo d'archives)

Comment les gens sont-ils censés vivre avec un salaire minimum bas qui ne couvre pas les besoins de base? Comment les personnes peuvent-elles payer leur loyer et couvrir les besoins essentiels comme la nourriture, les médicaments pour elles-mêmes et leur famille? , s'interroge Gabrielle Ross-Marquette, la co-présidente syndicale du Front commun dans un communiqué publié lundi.

L'économiste Pierre-Marcel Desjardins juge également que cette hausse est trop faible pour répondre à l'augmentation des coûts liés à l'inflation.

Le professeur d'économie, Pierre-Marcel Desjardins.

Selon lui, une solution qui aurait plus d'impact sur les travailleurs serait d'augmenter le salaire minimum de 10 à 15 % pendant plusieurs années en plus de continuer à l'indexer sur l'inflation. Si on ne fait qu’augmenter le salaire minimum au niveau de l’inflation, le pouvoir d’achat de ces gens-là n’augmente pas , estime Pierre-Marcel Desjardins.

Le professeur d'économie à l'Université de Moncton estime que la hausse du salaire minimum n'est pas la seule solution pour aider la population. Il encourage notamment le gouvernement à subventionner plus de logements abordables à destination des personnes travaillant au salaire minimum.

Des entrepreneurs déjà en difficulté

Du côté des entrepreneurs, cette hausse est une mauvaise nouvelle. Frédéric Gionet, analyste principal des politiques au Canada atlantique pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), croit que la hausse du salaire minimum est un fardeau supplémentaire sur le dos des petites entreprises.

Frédéric Gionet est analyste principal des politiques, Canada atlantique pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Il déplore ces coûts supplémentaires qui s'ajoute à la hausse des cotisations au régime d'assurance-emploi et aux dates butoirs qui s'approche pour rembourser les prêts contractés auprès du gouvernement fédéral pendant la pandémie de COVID-19.

Selon lui, cette situation rend les choses difficiles pour les petites entreprises. Ils ont déjà fait des coupures pendant le temps de la pandémie donc aujourd’hui ça se traduit beaucoup par des augmentations des prix aux consommateurs , croit Frédéric Gionet.

Il juge que la hausse du salaire minimum a un effet boule de neige et estime que c'est une méthode simpliste de la part des gouvernements pour venir en aide à la population.

