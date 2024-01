En France, les agriculteurs bloquent au moins deux routes dans le but de placer Paris en état de « siège » pour une durée indéterminée, nouvelle étape du mouvement de protestation qui a poussé le président Macron à réunir ses ministres en après-midi, lundi.

Du nord au sud de la France, le mouvement de protestation paysan perturbe la circulation sur plusieurs axes routiers. Tracteurs, camions et bottes de foin bloquent les routes.

En Île-de-France, le réseau Sytadin recense huit autoroutes bloquées.

En raison de ce siège annoncé et du risque de débordement qu'il pose, 15 000 policiers sont mobilisés, notamment aux abords du vaste marché de produits frais de Rungis, au sud de la capitale.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le président Macron avait donné pour consigne de garantir que les tracteurs ne se rendent pas à Paris et dans les grandes villes pour ne pas créer des difficultés extrêmement fortes et de faire en sorte que Rungis puisse fonctionner ainsi que les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy .

Un ensemble de facteurs mettent les agriculteurs en colère : épisodes climatiques extrêmes, grippe aviaire, flambée des prix du carburant ou encore l'afflux de produits ukrainiens sur le marché européen. Et ce, depuis que l' UE a favorisé leur circulation par une levée des droits de douane.

Il y a aussi la nouvelle politique agricole commune européenne (PAC), qui renforce depuis 2023 les obligations environnementales et les législations du Pacte vert européen (ou Green Deal ), qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui accentuent le mécontentement du milieu agricole.

Le président Macron a réuni lundi plusieurs ministres à l'Élysée pour un point sur la situation agricole et une réunion du Conseil des ministres devait suivre. Le premier ministre Gabriel Attal doit pour sa part rencontrer les représentants des syndicats agricoles.

Des gendarmes patrouillent dans les abords du marché international de produits frais de Rungis, au sud de Paris, dans le contexte des manifestations d'agriculteurs, lundi. Photo : Associated Press / Christophe Ena

Emmanuel Macron s'entretiendra jeudi de la situation avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du sommet extraordinaire sur le budget de l'Union européenne, à Bruxelles.

Le président français entend aborder le sujet de l'accord commercial que l' UE et l’alliance commerciale de certains pays latino-américains d'Amérique du Sud (Mercosur) négocient depuis des années, et qui achoppe sur des questions environnementales.

Cet éventuel accord, auquel s'oppose le président Macron, est également dénoncé par les agriculteurs français qui y voient un risque de concurrence déloyale de la part des producteurs sud-américains.

Selon l'Élysée, la Commission européenne a instruit ses négociateurs de mettre fin aux sessions de négociations qui étaient en cours au Brésil .

Le gouvernement Macron promet d'autres mesures

Dimanche, au moment où les agriculteurs évoquaient la menace de placer Paris en état de siège, le premier ministre français Gabriel Attal a promis d'avancer vite .

Je veux qu'on clarifie les choses et qu'on voie les mesures que l'on peut prendre, supplémentaires, sur ces histoires de concurrence déloyale.

Ce n'est pas normal que vous soyez empêchés d'utiliser certains produits , alors que des pays voisins, Italie ou autres , peuvent y avoir recours, a-t-il noté.

À l'intention des agriculteurs, M. Attal avait annoncé des mesures prévoyant une simplification administrative, une accélération du versement des aides d'urgence et l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR). Mais le milieu agricole estime que ces avancées sont insuffisantes.

Le premier ministre français Gabriel Attal s'entretient avec des agriculteurs. Photo : Getty Images / ALAIN JOCARD

La mobilisation des agriculteurs ne se limite pas à la France : lundi, des agriculteurs allemands ont bloqué plusieurs ports, dont celui de Hambourg, le plus grand du pays. Et dimanche, dans le sud de la Belgique, des dizaines de tracteurs avaient mené une opération escargot pour ralentir, voire bloquer la circulation sur une autoroute.

Depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'agit de la troisième crise d'ampleur en France, après la réforme des retraites qui a déclenché des manifestations populaires monstres en 2023, et l'adoption d'une loi immigration controversée en décembre. Sans compter, lors de son premier mandat, le soulèvement des gilets jaunes (fin 2018-début 2019).

Les agriculteurs nord-américains vivent aussi des difficultés

Benoit Legault, directeur général de la Fédération des producteurs de grains du Québec, rappelle qu'en décembre dernier, des centaines de membres de l’Union des producteurs agricoles (UPA) avaient marché dans les rues de Québec afin de réclamer d'être mieux soutenus par le gouvernement.

La hausse du prix des intrants, la baisse des prix du marché, on le vit ici pleinement au Québec , a-t-il expliqué lundi sur les ondes d'ICI Première à l'émission Midi info.

Et en ce qui a trait à l'augmentation du prix des intrants [les éléments qui entrent dans la production d'un bien, NDLR], il s'agit d'une réalité que vivent aussi les agriculteurs du Canada et de l'Amérique du Nord, a précisé M. Legault.

De plus, on nous a enlevé ce droit-là de s'approvisionner en Russie , dit-il.

C'est sûr qu'au Québec et au Canada, on a vécu assez fortement les impacts de la guerre en Ukraine et de l'accès des intrants agricoles qui, habituellement, viennent de la Russie.

Cette situation a eu un impact sur le coût de production, reconnaît-il.

Enfin, l'encadrement environnemental représente des coûts, ou peut-être un risque supplémentaire pour l'entreprise qui doit déjà vivre avec les changements climatiques .

En Europe, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ici, la tension est moins grande. Mais la manifestation tenue en décembre au Québec illustre que la situation commence à être préoccupante pour les agriculteurs, conclut M. Legault.

Avec les informations de Le Monde, AFP, Reuters et TF1